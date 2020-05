Malin Palmqvist: Rebellbotaniker med kritor i fickan berättar om städernas växtlighet

En fransk rebellbotaniker går runt på gatorna i Toulouse. I fickan har han en krita. Han spanar in i hålrummen mellan mur och asfalt, tittar ner i sprickan där stenläggning möter stenläggning. Där. Något grönt. Fyra små arter i en smal spricka. Han tar fram kritan ur fickan, skriver på asfalten. Benämner. Namnen rymmer i sin tur ofta en historia om växternas favoritplatser, egenskaper eller ursprung. Videoklippet tar oss vidare in på en innergård som myllrar av växtlighet. Oordnat, orensat eller en lunga med små gröna alveoler som långsamt höjs och sänks. Hem och mat för insekter och fåglar. Ogräs eller nyttoväxter. Allt beroende på hur man ser det.

Mannen med kritan i fickan heter Boris Presseq och är botaniker anställd på Toulouse museum. Han ser sina urbana upptäcktsfärder med kritgraffiti som en form av pedagogik. Målet är att öka kunskaperna och medvetenheten om växterna och deras betydelse. Genom att benämna växterna blir de mer än bara ogräs. Och fenomenet har spridit sig.

Franska botaniker driver kampanjen ”Sauvages de ma rue” (Vilda saker på min gata) som också uppmanar till kartläggning av vilka växter som finns i närområdet. Sophie Legull, fransk botaniker som bor i London, är en av personerna bakom den brittiska kampanjen ”Not just weeds” (Inte bara ogräs). The Guardian berättar om henne och om hur det under den brittiska karantänen dyker upp namn på träd och vilda växter på trottoarer i London. I Storbritannien är det olagligt att skriva eller rita med krita på allmänna gator och den som gör det riskerar böter på 2500 pund. Sophie Legull har fått tillåtelse att skriva växtnamn på gatorna i Londonstadsdelen Hackney och hoppas på utökat tillstånd. En anonym kritbotaniker i en annan del av London säger till The Guardian att hen tänker fortsätta ändå eftersom det: ”ger en omedelbar känsla av samhörighet med naturen, när orden uppmuntrar dig att titta upp och lägga märke till trädet ovanför dig, löven, barken, insekterna, himlen. Och allt det är bra för den psykiska hälsan”.

Ogräsets historia säger också mycket om människans historia. ”Not just weeds” webbsida berättar om hur dåligt betalda kvinnor på 1500-talet rensade ogräs för hand i brittiska trädgårdar vilket också ledde till att slumrande kunskaper om läkeväxter återupptäcktes. På 1800-talet rensades de rikas trädgårdar på ogräs som nässlor, våtarv och maskrosor för att sedan saluföras av gatuförsäljare som foder för de burfåglar som blivit populära vid den tiden. Den nutida franska omvärderingen av ogräs hänger ihop med att Frankrike förbjöd användningen av kemiska bekämpningsmedel i parker, på gator, offentliga platser 2017 och i trädgårdar 2019 vilket ökat mängden urban växtlighet.

Jag tar en promenad i närområdet. Tittar på omgivningarna med en rebellbotanikers ögon. Ser en infart halvt övervuxen av mjuk mossa, lavar som bitit sig fast i trästaket och små växter jag inte vet vad de heter i sprickorna på trottoaren. Hemma på min egen infart för jag en ojämn kamp mot horder av tussilago som inte alls bryr sig om asfalten vi envisas med att ha. För att vara så små och söta är de väldigt starka. Tussilago på latin betyder ört som botar hosta. Dess andra namn hästhov kan syfta på att bladen liknar en hästhov, men också vara en omsvängning av ordet hosthäva.

Jag byter taktik, letar rätt på en krita och skriver dit dess namn. Problemet löst.