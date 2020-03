Malin Palmqvist: När själva livet ställs in – corona vs kulturen, 1-0

Storsjöteatern har 425 platser i stora salongen. Jag snabbgooglar på väg dit på onsdag kväll efter beslutet om att alla folksamlingar över 500 personer förbjuds i Sverige. Ensam på scenen står Charlotte Lindmark från Luleå i sin monolog ”O/Roligt liv – En skuldsanering med styrketårar”. Hon är clownen Knubb, omgiven av knöliga pappersark med livets beståndsdelar skrivna i stora svarta bokstäver. Ångest. Vardag. Rädsla. Vändpunkt. Ångest igen. Slumpvis plockas papper efter papper upp och en föreställning med improviserad dramaturgi blir till, ofta träffsäkert och hysteriskt roligt.

Enligt Knubb består ett rimligt liv av 10-20 procent lycka, 40-60 procent vardag och resten olycka. Runt oss i publiken tejpar hon inledningsvis en fladdrig gräns, eftersom hon själv är gränslös: ”Det är för er egen säkerhet”. Kollektivt sätter vi mobilerna på 75 minuter – när de ringer i kör är det dags att teaterdö.

Vardagens skönhet, fysiskt avstånd mellan människor, gränslöshet och försiktighetsåtgärder – verkningsfulla eller meningslösa. Allt ställs på sin spets i coronatider.

Kvällen efter föreställningen och resten av veckan rasslar de inställda evenemangen in. Slutsålda Littfest i Umeå som skulle ha ägt rum den här helgen, samtliga kulturarrangemang i Norge. På fredagen ändrar Frankrike från max 1000 till max 100 personer per folksamling. Flera av de stora svenska scenerna löser (än så länge) problemet med att minska antalet platser. Biograferna begränsar självmant maxantalet till 100. Filmpremiärer skjuts på framtiden. Besluten blir allt strängare: Strömsunds kommun stänger alla bibliotek (!) till den 13 april. Estrad Norr och Scenkonst Västernorrland ställer in till den 19 respektive 13 april. Scenkonst Östersund manar till försiktighet, men planerar i skrivande stund att fortsätta som vanligt.

Stockholmsoperans nya satsning på webbtjänsten Operanplay.se kunde inte ha kommit lägligare. Just nu finns bland annat novelloperasatsningen ”Short Stories”, där Estrad norrs konstnärliga ledare Malin Hülphers är kompositör till ett av verken, ute i sin helhet.

För att citera Ulf Lundell: ”En inställd spelning är en spelning det också.” När det handlar om en pandemi kan inställda evenemang kännas sekundärt. Samtidigt blir det väldigt tydligt hur stor del av livet som utgörs av allt som ställs in. För kulturlivet och enskilda kulturarbetare kan det också vara en ekonomisk katastrof. Det inställda blir så tydliga tecken på situationens oförutsägbarhet.

Shakespeare Theatre Company i Washington DC delar en illustrerad instruktion för handtvätt. Texten är ersatt med Lady Macbeths replik från när hon tvår sina händer från sin mördade makes blod, här i översättning av Carl August Hagberg:

”Bort, fördömda fläck, bort, säger jag! – Ett, två; nu är rätta tiden att göra’t. – Helvetet är mörkt! – Fy, mylord, fy! en soldat, och rädd? – Vad behöver vi frukta att det blir bekant, då ingen är mäktig nog att ställa oss till ansvar? – Men vem skulle ha trott, att den gamle mannen hade så mycket blod i sig?”

Lite badrumsdramatik lagom lång för en handtvätt i avskildheten.

Över en öde gata i karantänens Italien sticker grannar ut sina huvuden och sjunger tillsammans i en coronakör.

