Malin Palmqvist: När jag lutade mig mot vinden i vidderna på Flatruet

Vi smiter in i Røros kyrka med en asiatisk barnkör. Kyrkan har stängt, men det är konsert senare på kvällen i den internationella körfestival som pågår i norska Trøndelag under veckan. Hinner ändå se oss om lite kort i den stora träbyggnaden från 1784, Norges femte största, som rymmer 1600 personer. Hela samhället är fascinerande. Vi går upp på de enorma slagghögarna från de nedlagda koppargruvorna. Nedanför oss pågår repetitionerna för utomhusuppsättningen ”Elden” som berättar om karolinerna. Böjer huvudet för att gå in i småstugorna som alla har sina historier av människoliv som levts här. Nästan sömlöst övergår museigatan i vanliga bostäder. Trähusbebyggelsen är en av Europas äldsta, staden grundades 1644.

Vi hänger i Trondheim några dagar, klättrar i höga tallar i klätterparken, utforskar norsk populärmusikhistoria på interaktiva Rockheim, skärskådar Nidarosdomen, badar på Pirbadet. Hoppar i vattnet, rutschkanar, kollar på konst. Missar utsikten mot fjorden när ett gigantiskt kryssningsfartyg lägger till utanför. Det är så stort att människorna på hytternas balkonger blir som små dockskåpsdockor där de solar i sina solstolar. En stilla stund i ”Terra Incognita – Den hvite plassen”, konstverket som minner om Utøya. Hinner inte allt vi tänkte göra, men det är nära att åka en gång till.

Vi springer från mygg, närstuderar blommor, badar i Malmagen i Fjällnäs. Sjön svalkar. På kvällen möter jag en ståtlig ren utanför dörren. Den står blickstilla, för att sedan snabbt hoppa iväg.

Den här sommaren har jag inte åkt långt. Men jag har tittat på myskoxar i Tännäs så nära man får, lärt mig mer om urtidsdjuren som importerades till Norge under 1900-talet och obekymrade om nationsgränserna klev in över gränsen till Härjedalen.

Stått i vinden på Flatruet, känt vidderna och förundrats över vägen som går rakt över kalfjället. Jag har kört genom brandskogar och provat akustiken i Hoverbergsgrottan.

Då och då tänker jag på Frida Hyvönens textrad ur låten Min stad: ”Aldrig varit längre norrut än till Gävle? / Det är fan inget att skryta om!”.

När jag kommer hem ser jag Undantagets ”Jakten på Nils Holgersson” i regi av Martin Johansson. (Sista föreställningen idag lördag.) De tre skådespelarna Helena Gezelius, Marit Eriksson och Malin Tengvard kompletterar varandra så fint och det finns en sådan spänst i regi och berättande. Jonna Hyléns diskreta närvaro rent fysiskt och i musiken, garnerna som slingrar sig genom scenografin till moln och skogar, den sjungande Akka-kören i sina svepande vildgässkappor. En omsorg om detaljer som kopplas in i det stora nätet av världshändelser. Spretighet som blir helhet. Ett allvar som kommer ur det djupt kända. Och samtidigt bubbel av skratt. Jag blir tagen och nyfiken på nästa år. En affisch annonserar Becketts ”I väntan på Godot” för sommaren 2020.

Sen läser jag en krönika i DN som dissar hela grejen med semester som inte är långt borta, helst vid en strand i Medelhavet. Krönikören är tveksam till äktheten i entusiasiasmen när vännerna delar med sig av bilder från Sverigesemestern. Det går liksom inte att argumentera med en sån text. Vad jag än har varit med om och förundrats över så går det att förminska. Jag kan också längta till Medelhavet.

Men är det inte underligt att jag badat fler gånger i Medelhavet än jag lutat mig mot vinden i vidderna på Flatruet?

Läs fler krönikor av Malin Palmqvist

Att bo på landsbygden i Jämtland är inte samma sak som att besöka Åre under säsong

Nyheten om den nordnorska ön som ville skippa tiden spreds över världen – men den var inte sann

Nattljuset är här nu och jag vill inte sova