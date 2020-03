Malin Palmqvist: När allt är inställt – om varför scenkonst och kritik är något av det mest meningsfulla som finns

Det var som att hitta hem. Jag var 20 år och började plugga teatervetenskap i Stockholm, kanske det bästa studieval jag gjort. Det var där jag lärde mig skriva, argumentera och framför allt analysera. Jag förälskade mig i föreställningsanalysen, dechiffrerade entusiastiskt färgvalen i ”Ifigenia i Aulis” på Dramaten, synade ”Angels of America” på Stockholms stadsteater, då som nu smått euforisk över att få tolka. Föreställningsanalys är grunden för den del av mitt arbetsliv där jag är scenkonstkritiker, men det analytiska angreppssättet använder jag varje dag i mitt jobb som journalist.

Scenkonstkritik är något av det mest meningsfulla jag gör. Tänk dig att du sitter i ett rum med hundratals andra eller bara en handfull (just nu i coronans tid något av en omöjlighet, nyss en verklighet). På scenen en grupp levande människor som vill berätta något för just er, just här, just nu. I vårt digitala tidevarv har de tagit sig tiden att repetera fram en uppsättning, åka till den här scenen och berätta något som de anser vara tillräckligt angeläget för att det ska vara värt den ansträngningen. Arrangören har arrangerat och publiken har köpt biljett och nu sitter vi här och upplever det här tillsammans. Är inte det något av det finaste som finns?

Och där, när andetag och hjärtslag synkroniseras, sitter jag som kritiker och tar in, upplever och tänker i takt med publiken omkring mig, plockar fram mina verktyg och skriver mig sedan fram till en analys, en bedömning, en text. När jag gör det vidgar jag tankarna för mig själv, min medpublik och alla som inte hade möjlighet att just den här enda kvällen (för så ser det oftast ut här där jag bor) ge sig iväg på teater. Genom kritiken gör vi det gemensamma tänkandet och upplevelsen som börjar i salongen till något större.

Den här våren liknar inget annat, men visar också på enorm kreativitet när livekultur hittar nya vägar ut. Oavsett corona har efterfrågan minskat sedan jag började skriva scenkonstkritik för runt 18 år sedan. Anledningen som anges är att det är för lite läsning på webben. Många medier ser det som en viktig del av det offentliga samtalet och fortsätter ändå. Kritiken är också granskning – vad blev det av skattepengarna?

På senare år har det blivit vanligt att diskutera verk i offentligheten utan att själv ha sett dem. Det blir en märklig situation, en slags pressmeddelandekritik av intentioner och idéer, inte av själva verket. Jag minns en smått desperat dockteaterföreträdare som sa: ”Vi kan hitta på fruktansvärda saker för ingen kommer och bevakar det”. Teatrarna vill förstås bli recenserade, gärna av de stora tidningarna.

Jag skrev länge för Nummer.se, en nationell webbtidning som svävar i limbo sedan fem år tillbaka. 2014 ville Riksteatern inte driva den längre, Länsteatrarna köpte den billigt 2015 men fick inte i gång verksamheten. Det fanns en viktig poäng med Nummer.se eftersom hela landets teaterliv nådde en nationell läsekrets. Men som kritiker på Länstidningen i Östersund uppskattar jag också närheten till mina läsare, att fortsätta det gemensamma tänkandet live i foajén.

Kritiken är teaterns minne. Jag tycker så mycket om den bilden. Teater är en flyktig konstart. Det finns filmade föreställningar – och just nu en hel del onlineexperiment – men kritiken berättar hur en uppsättning möter just sin tid och sin publik, sitt här och sitt nu.