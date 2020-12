Malin Palmqvist: Hur ser din drömvärld ut just nu? Här är min.

Det är drömmarna.

En natt stjäl jag möbler på Ikea. Stora möbler, far dit på natten med släp och lastar på. Det är lätt och det därför jag gör det. Jag kommer på det sen, jag har inget behov av att stjäla möblerna, jag har råd att betala. Det är också då jag inser hur lätt det är att komma på mig. Det finns förstås övervakningskameror där. Och nu är det för sent. Jag kommer att åka fast för det här och det finns inget sätt jag kan göra det ogjort på. Sen vaknar jag med en mycket uppgiven känsla i bröstet. Drömmen var så obehagligt verklig och det fanns ingen utväg ur situationen.

En annan natt är det björnarna. De jagar mig och min dotter, som är mycket mindre än hon är i verkligheten. Det är så nära till den där dörren. Jag går på magkänsla. Man ska inte springa från björnar, men vi måste ju hinna dit. Men strax innan vi når dörren hinner de två björnarna ifatt oss. Det är andra björnattacken samma natt.

Några dagar senare har jag köpt en sommarstuga omgiven av svartvinbärsbuskar. En man som har något med stugan att göra kommer förbi när jag är på väg därifrån och börjar plötsligt attackera mig. Jag skakar av mig honom och springer till den röda bilen för att hoppa in och fly. Men bilen är för liten att hoppa in i. Chanslös, igen. Någon timme senare stryker en varg runt på ängarna ovanför där jag bor och kommer obehagligt nära. Jag vaknar innan jag får veta hur det går. Samma natt klappar jag älgmular under en viadukt, och besöker barndomshuset.

Det är så många drömmar som känns verkliga nu och ovanligt många mardrömmar som slutar i en sorgsen känsla av uppgivenhet.

Det visar sig att jag inte är ensam om att drömma extra levande och marigt just nu under pandemin. I de 1500 drömmar som forskare i Finland samlade in i våras är det vanligt med ångestfyllda drömmar om säkerhetsavstånd eller att bli satt i karantän mot sin vilja. Forskarna tror att undantagstillståndet ökat mängden mardrömmar, skriver Yle.

I USA har flera forskarteam samlat in pandemidrömmar, en konstnärsduo har skapat sajten IDreamofCovid.com dit människor från hela världen skickar in drömmar liksom på twitterkontot @CovidDreams. En del drömmar handlar om att plötsligt hamna i ett socialt sammanhang och inse att man gör något förbjudet eller saknar ansiktsmask.

I många drömmar tar hotet en metaforisk form som en tsunami, utomjordingar eller zombies. Någon drömmer om att coronaviruset sprids av en ond armé. Många mardrömmar handlar om att tappa kontrollen eller bli hotad av andra. Som den här: ”Min telefon hade ett virus och den postade så många slumpmässiga bilder från min kamera till instagram och min ångest låg rekordhögt.” Andra drömmer om insekter, spindlar och andra smådjur: ”Min fot var täckt av myror och 5-6 svarta änkor var inkapslade i min fotsula.”

Det är den populärvetenskapliga tidskriften The Scientific American som i en artikel går igenom olika dröminitiativ inom forskning, konst och sociala medier och diskuterar varför drömmandet ser ut att öka i pandemitid. Ett nedstängt samhälle kan ge mer sömn hos fler och på så vis bidra till ökad drömsömn. Kanske kommer man också ihåg sina drömmar mer än annars när man inte behöver rivstarta genom att springa till pendeln på morgonen.

Men drömmarna kan också ha en rad funktioner när det gäller att hantera livet. I drömmen kan traumatiska minnen bearbetas genom att sättas i en ny mer hanterbar kontext. Drömmen kan också vara en slags hotsimulator där man tränar på sånt som kan uppstå i verkligheten. I så fall ligger jag väldigt risigt till om nu björnarna, vargarna och illgärningsmännen skulle dyka upp i verkligheten. Det är kört.

Å andra sidan kanske man kan se hoten i drömmen som en metafor för pandemin där lärdomen är att jag helt enkelt får ge upp lite tillfälligt, även om det är sorgligt. Det är så här det får vara just nu. Tidskriften presenterar också en annan teori kring drömmarnas betydelse för oss människor och jag tror jag gillar den bäst: Genom att dela våra drömmar med andra ökar vi empatin emellan oss.

Så, hur ser din drömvärld ut just nu?

