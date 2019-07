Magnus A Djuse stod för ännu en bragd under V75-travet i Hagmyren: "En av de största segrarna"

Under lördagen kördes det klassiska sommartravet på Hagmyren i Hudiksvall. Magnus A Djuse ställe upp i två av avdelningarna. I den första avdelningen körde han hästen Mr Golden Quick men slutade sist. I avdelning fyra satt han bakom den norska hästen Lukas Rauen.

Med 800 meter kvar att kör började Djuse att mana på hästen mer för att ta sig framåt och la sig i andra spår strax bakom hästen Hönn Blesa. In på upploppet gick Djuse och Lukas Rauen om ledande hästen och trots att hästen Klack Vilja försökte utmana i ytterspår lyckades kusken från Brunflo hålla undan in i mål. Trots att det dröjde sent innan Djuse kunde koppla greppet om ledningen så var kusken inte det minsta nervös.

– Det var ingen fara och hästen var fin. Han stämde ganska bra i loppet, vann ganska enkelt, säger Djuse till Sporten.

Du var aldrig nervös?

– Nej det kändes bra hela vägen.

Det dröjde ju till upploppet innan du kunde ta över ledningen, var det planerat?

– Ja, jag hade en bra häst invändigt, så jag vill inte att den skulle få lucka så försökte hålla den ute så länge som möjligt.

Hur högt rankar du den här segern?

– Jag har vunnit några V75-lopp, vilket är de största loppen, så det är en av de största segrarna.

Djuse kör under söndagen vidare och har två hästar med i dagens travtävlingar på Dannero.