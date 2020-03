Lyckad nationell konferens på Frösön om palliativ vård – trots deltagartapp på grund av corona

Den nationella konferensen hålls vartannat år och är den sjätte i ordningen i Sverige. Tidigare år har den hållits i Stockholm, Göteborg och Malmö men årets konferens i Östersund är den första någonsin utanför en storstadsregion. Den arrangerades av den palliativa enheten vid Östersunds sjukhus tillsammans med Nationella rådet för palliativ vård, NRPV.

Temat för konferensen var ”Teamens kompetens och perspektiv. Palliativ vård som en del av livet”

– Teamet runt en patient i livets slutskede kan se olika ut. Det kan vara det lilla teamet, patient, anhöriga, distriktssköterskan, distriktsläkaren, hemtjänsten. Sen kan man behöva koppla på med olika specialiteter beroende på vad den här människan och dess familj har för behov, säger Bertil Axelsson som betonar att det som är så fantastiskt i just Jämtlands län är just samarbetet mellan alla vårdpersonal i hela länet som alla arbetar för att patienten ska få en så bara avslutning på livet som möjligt.

- Även om vi har stor yta så är vi inte så många. De flesta av oss känner ju varandra och har jobbat i hop. Många från andra regioner är helt imponerade över hur vi samarbetar när vi har så långa avstånd, som 25 mil till en patient. Och det är ju tack vare våra distriktssköterskor, hemtjänstteam, distriktsläkare eller sköterskor som stöttar som det fungerar. Ibland kan vi erbjuda ett hembesök under en och en halv - två timmar. Hur ofta får du träffa en läkare eller sjuksköterska i vården under så lång tid? säger Bertil Axelsson som var mycket nöjd och glad under torsdagen över responsen från deltagarna.

– Responsen har varit väldigt positiv. De berättar att de fått ny kunskap och inspiration. De har fått träffa människor som jobbar med samma saker som på sikt kan leda till studiebesök och andra kontakter. De får nya krafter som de kan bära vidare i sitt jobb när de kommer hem, säger han stolt.

Under konferensen har ett 50-tal ämnen tagits upp där multiprofessionella inom den palliativa vården diskuterat specifika områden.

Henrik Ångström, läkare vid Umeå Universitets sjukhus jobbar med specialiserad palliativ vård och var moderator under föreläsningen om patienter med hjärntumörer. Agneta Sandström, neuropsykolog på Remonthagen och Anna-Karin Roos, överläkare på neurologimottagningen vid Östersunds sjukhus var med på scenen. Två patientfall diskuterades där vårdpersonal fick svar på sina frågor och även deltog i diskussionerna som följde.

-Hjärntumörpatienterna är unika, de har både en allvarlig cancersjukdom med dålig prognos och dessutom har de en hjärnskada. Det gör att det blir sån otrolig belastning på patienten och familjen, säger Henrik Ångström.

– Vi pratade bland annat om de personförändringar som dessa patienter får, säger Agneta Sandström.

–Patienten vet att det finns en begränsad överlevnad. Personlighetsförändringen gör att anhöriga också får det extra tufft eftersom de både ska vårda och samtidigt ska inse att de snart förlorar sin anhörig som redan blivit en annan person. Det blir en fråga om hur de ska förhålla sig till det, säger Anna-Karin Roos som berättar att det därför är viktigt att de anhöriga kan få avlastning och att de får adekvat information så att de förstår att det är en ändlig sjukdom.

–Det gäller att få anhöriga att förstå tidigt, så att man ska ge dom en chans att förstå att, ok, det kanske rör sig om ett år som vi kanske har tillsammans. Vad vill vi med den tiden och hur ska jag som anhörig kunna orka den tiden och vilka resurser har jag i min närhet som kan stötta mig i det här?, säger Anna-Karin Roos.

Det var decimerat med folk både i publiken och på scenen med anledning av bland annat oron för coronasmitta. Regeringen beslutade på onsdagskvällen att inga allmänna sammankomster med fler än 500 personer ska få hållas. Det direktivet hölls på Frösö Park Arena, omedvetet.

–Nu är vi under 500 personer på mässan men skulle ha varit 750 totalt sett. Vi skulle till exempel ha varit tre till på scenen. Men en person var satt i corona-karantän i väntan på provsvar efter att ha varit på utlandsresa. De två andra var sjuka av andra orsaker, säger Henrik Ångström.