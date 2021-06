Lupiner fortsätter pinas i Bräcke – naturskyddsföreningen: ”Folk är betydligt mer medvetna än förut”

Inte länge sedan var det populärt att köpa lupin-frön för att sprida den vackra växten. Nu sker evenemang runt om i Sverige för att istället råda bot på lupinen som är en invasiv art.

För andra året i rad håller nu Naturskyddsföreningen ett evenemang i Bräcke Handelsträdgård med slagorden "Pina en lupin", i syfte att delvis uppmärksamma de problem som är kopplade till växten, delvis uppmuntra folk att själva rycka upp lupiner för att därefter slänga och bränna dem.

På grund av växtens storlek hamnar många av Sveriges naturligt förekommande gräsmarksarter i dess skugga. Dessutom gör lupinen marken mer näringsrik, vilket missgynnar både ängsarter och bin.

Lupinens frön kan förbli livskraftiga under 50 till 70 år, och är alltså en invasiv art som är svår att få bukt på. Men medvetenheten kring lupinens problematik är ett viktigt första steg, påpekar Per Hedin från Naturskyddsföreningen. Per vill också uppmuntra folk att skapa ängar istället för lupiner:

– Tar jag bort lupinerna kan jag skapa en fantastisk äng med blommor. Har jag inga bin får jag ingen frukt och inga bär, ingenting, så allt hänger samman.

Det är andra året i rad som evenemanget hålls och även om det stundtals är rätt ödsligt på Handelsträdgården märker både Per Hedman och Torbjörn Marklin, som båda är där från Naturskyddsföreningen, att synen på lupinen har förändrats på senare tid.

– Folk är betydligt mer medvetna än förut. Nu vet de flesta att de är så här invasiva och tar bort annan växtlighet, säger Torbjörn Marklin.

En kvinna som går förbi berättar om lupinernas spridning på Island, där de faktiskt har en funktion i att de binder ihop marken.

– Det visar hur komplicerat det är, det är inte svart eller vitt, säger Per, även om han är orolig för lupinernas spridning.

I Hälsingland har lupinerna spridits i miltals, berättar Torbjörn, och förhoppningen med evenemang som "Pina en lupin" är att hindra en liknande lupininvasion i Jämtland.

– Det gäller det att stoppa dem i Jämtland innan det är för sent, säger Torbjörn.

Per och Torbjörn hoppas inom en snar framtid på större insatser som att man gemensamt räfsar vägkanter och att regeringen verkar för att hänsyn tas till floran när man slår vid vägkanter. I Finland har man förbjudit att sälja lupinfrön sedan 2019, om Sverige tar efter återstår att se.

Fakta:

Blomsterlupin finns i hela landet förutom i Norrbottens inland och norra fjällen. Den upptäckter som förvildad första gången 1870, då i Skåne.

Växten syns ofta längs med vägar och har en snabb spridningstakt.

Växten är mycket invasiv men omfattas idag inte av den lagstifning som rör invasiva främmande arter. Naturvårdsverket rekommenderar ändå att man inte planterar den och att man försöker förhindra spridning av den.

Blomsterlupin är kandidat för att hamna på en nationell lista över invasiva främmande arter, som kommer att omfattas av olika förbud.

Källa: Naturvårdsverket