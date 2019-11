Luftvärnets blivande officerare övar på Frösön: ”Ingen slump att vi just nu är i Östersund”

– Det finns flera syften med det här, säger Ted Långstedt, som är lärare på Luftvärnets stridsskola. Dels har vi våra kadetter så är det orderträning för dem. Ur ett Försvarsmaktsperspektiv så är det här däremot ett sätt att stärka försvaret. Vi ska kunna försvara hela Sverige. För våra kadetter så är det också bra att lära sig operera i annan terräng än vi har hemma i Halmstad. Sedan är det ju så att nedre Norrland hamnat i fokus där vi behöver öva mer. Så det är ingen slump att vi just nu är i Östersund, säger Ted Långstedt.

En bit bort så är Viktor Åberg och hans två gruppchefer, tillika studiekolleger, Kristoffer Backe och Alexander Bergström, böjda över en karta i nysnön. Scenariot är att ett kompani luftvärn anlänt till Orrviken med uppgift att gruppera ut och försvara flygplatsen på Frösön. Viktor Åberg har fått studera kartan och valt platser i terrängen där det skulle kunna passa att ställa upp någon av plutonens fyra eldenheter som kan avfyra robotar mot fientliga handlingar.

– Jag går sista året på officersprogrammet, säger Viktor Åberg. Just nu är jag ute på verksamhetsförlagd utbildning på Luftvärnets stridsskola. Vi är här för att träna i den här typen av miljö som är annorlunda än i Halmstad. Vi kommer stanna här resten av veckan och vi har både teoretisk och praktisk utbildning. Det handlar främst om att ge order för vår plutonsnivå där vi ska bryta ner och redovisa viktiga delar. Det är också viktigt att vi är här och visar närvaro eftersom det är utpekat som strategiskt viktigt område.

Försvarsmakten har under de senaste månaderna lagt ett stort fokus på just regionen som nedre Norrland utgör. Utpekandet som strategiskt viktigt gjordes i en försvarsutredning för några år sedan och grundar sig i det viktiga infrastrukturella stråk som går genom länet, både i öst-västlig samt nord-sydlig riktning. Den utökade amerikanska närvaron i Tröndelag, med både en styrka på dryga 300 man och ett förhandslager med materiel för en marinkårsdivision, spelar också in i bedömningen.

I början av oktober startade Försvarsmakten en större övning som skulle pågå under flera månader och inte hade något väl definierat slut som offentliggjordes. Då var det fråga om en övning av säkerhetsbataljonen men sedan dess har också flera övningar där man bland annat inventerat vägnätet i länet.

– Det kommer från nu och de kommande månaderna framåt genomföras mer militär verksamhet i det här området än vi är vana vid, sade då Jan Thörnqvist, viceamiral och insatschef under en pressträff i samband med den inledande övningen. Det rör sig om Bottenhavet, Ångermanland och Jämtland. Vi gör det här för att visa att vi har en förmåga att öva oss själva, för att bygga en beredskap och för att bevaka våra intressen. Vi gör det också för att sända en tydlig signal till de som tittar på Sverige utifrån, däribland Ryssland, att vi har både en förmåga och en vilja att försvara oss, och vi övar den. Med i övningen finns också flera olika förbandstyper som armé, marin och flyg, även specialförband finns med. Vi övar också ur perspektiv totalförsvaret tillsammans med andra myndigheter i Sverige, sade Jan Thörnqvist.

På fredag den 15 november ska Försvarsmakten lämna sitt svar till regeringen i underlaget till den nya försvarspolitiska proposition som kommer styra inriktningen av försvaret under perioden 2021-2025. I den väntas utplaceringar av nya förband och flera orter, däribland Östersund har pekats ut som troliga lokaliseringar. Från politiskt håll har tongångarna varit att Försvarsmaktens ord om sina behov kommer väga tungt och att säkerhetspolitiska hänsyn denna gång kommer gå före regionalpolitiska.