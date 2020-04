LT:s satsning Norra Talks stoppas inte av pandemin – 5 maj sänder vi live: ”Det här är ett ämne som engagerar”

Arrangemanget Norra Talks har genomförts två gånger tidigare, en gång i höstas och en gång i februari. Båda gångerna har samtalen ägt rum på Norra Station Café och lockat många människor.

Men nästa panelsamtal kommer att bli annorlunda jämfört med de två tidigare. Deltagarna i panelen kommer fortfarande att befinna sig på Norra Station Café men publiken får vara med på distans.

– Vi kommer att sända paneldiskussionen live via LT:s hemsida där man kommer att ha möjlighet att ställa frågor under paneldiskussionens gång. De som vill kan redan nu gå in och ställa frågor, säger Länstidningens politiska redaktör Lovisa Arvidsson som leder paneldiskussionen.

Ställ dina frågor redan nu: Norra talks live 5 maj 19.00

Läs även: Samtal om ensamhet lockade storpublik till Norra station

Att publiken finns på distans innebär inte att den är mindre viktig.

– Vi vill att LT ska vara den självklara plattformen för debatt i länet och Norra Talks är en viktig del i det. Vi hoppas verkligen att tittarna kommer att finnas med i dialogen via våra digitala kanaler och berättar om sina tankar om Östersund efter pandemin, säger Lovisa Arvidsson.

Hon hoppas att ämnet Östersund efter pandemin ska locka många deltagare.

– Vi tror att det här är ett ämne som engagerar våra läsare och många av våra länsbor. En av de stora frågorna just nu är ju vad som händer med den här staden när det här är över. Hur många företag har dukat under, vilket stöd får de och vilka nya saker kan resa sig ur askan? Har vi möjlighet att ställa om till en mer hållbar stad?

Länstidningens chefredaktör Karolin Johansson säger att det är viktigt för Länstidningen att fortsätta med Norra Talks trots den pågående coronapandemin men att samtalen måste genomföras på ett klokt sätt.

– Det är viktigt att även vi anpassar oss efter rådande omständigheter. Vi vill fortsätta att ha en tät kontakt och dialog med publiken men när vi inte kan göra det rent fysiskt så får vi göra det via digitala kanaler.

"Norra Talks" är ett samarbete mellan Länstidningen i Östersund och Norra Station Café. Samtalsseriens röda tråd är hållbarhet – ekonomisk, ekologisk och social.

Obs: I en annons inför Norra Talks i torsdagens LT finns inget datum angivet för sändningen. Rätt datum är alltså 5 maj klockan 19.00