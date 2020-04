LT:s chefredaktör: Aldrig tidigare har jag konsumerat så mycket kultur som nu

Vi lever i en minst sagt märklig tid. Ett virus som vi idag vet alldeles för lite om har spridit sig över världen och satt våra liv på paus.

Att träffas i verkligheten nu är högst olämpligt.

Tidigt uppmanades vi att hålla avstånd till varandra, resor ställdes in och för oss som har familjen i andra änden av detta avlånga land eller anhöriga i en riskgrupp är det oklart när vi får ses igen. Blir det om en månad, ett halvår eller kanske aldrig igen?

Coronaviruset tog ett järngrepp om vår tillvaro och smällde igen ytterdörren rakt i ansiktet på oss. Kvar stod vi i hallen, kanske isolerade eller i karantän, och blev tvungna att se över alla våra val vi gör i vardagen.

Vad gör jag när en lördag på stan inte längre är aktuell eller när söndagsmiddagen med vännerna blir inställd? Vad gör jag när promenadkompisen vill gå själv och alla dejtingappar skriker i mitt öra: ”att träffas i verkligheten nu är högst olämpligt”?

Isolering med medföljande galenskap var den första tanken som slog mig, tills jag klev ur min bittra bubbla och insåg vilka otroliga möjligheter det här innebär. Nu kan jag med gott samvete spendera timme efter timme framför TV-serien jag inte hunnit se och läsa den där boken som börjat samla damm på sängbordet. ”Coronaviruset kommer tvinga mig in i ofrivillig ensamhet” trodde jag, men ack så fel jag hade. Varje morgon har jag sällskap av artisten och musikern Billie Eilish som sjunger skönsång för mig. Jag får bara inte nog av detta amerikanska popunder. Författaren Lena Andersson håller mig sällskap om kvällarna och låter mig följa Ester Nilssons kärleksbekymmer i boken Egenmäktigt förfarande. I helgen umgicks jag, kanske lite för mycket, med familjen Defoe i den brittiska TV-serien The Split skapad av manusförfattaren Abi Morgan. Ja, jag brände båda säsongerna på två dagar. Och under promenaderna som bara blir längre och längre ju mer våren visar sig får jag sällskap av flertalet kreativa poddskapare. Det är journalister, manusförfattare, konstnärer, musiker med flera som delar med sig av sina liv och erfarenheter på coronasäkert avstånd. Och sist men absolut inte minst måste jag ju nämna uppställningen av alla lokala arrangemang som erbjuds i sociala medier och på digitala scener just nu.

Aldrig har jag konsumerat så mycket kultur digitalt som jag gör idag.

Om det är något coronaviruset har visat oss, så är det vikten av kulturen (och en bra uppkoppling).

Om det är något coronaviruset har visat oss, så är det vikten av kulturen (och en bra uppkoppling). Om du inte tycker att kultur är viktigt, försök sitta i karantän utan musik, filmer, serier eller böcker.

1989 instiftades Länstidningens kulturpris för att stötta och uppmärksamma kulturen i Jämtland och Härjedalen. Det priset har aldrig varit så viktigt som i år. Det märks i antalet nominerade som är rekordhögt.

Nu återstår bara för oss i juryn att utse vinnaren av Länstidningens kulturpris 2020. Det kommer bli ett tufft val och årets vinnare presenteras inom kort.

Jury för Länstidningens kulturpris 2020:

Sara Strömberg, kulturredaktör Länstidningen

Malin Palmqvist, journalist och kritiker

Karolin Johansson, chefredaktör Länstidningen