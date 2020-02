Lovisa Arvidssons öppna brev till statsministern: Ta vid stafettpinnen från Per Albin Hanssons besök i Hissmofors

Hej Stefan! Så roligt att du har vägarna förbi Krokoms kommun och Hissmofors Folkets Hus. Med det besöket följer du i dina företrädares fotspår, det känner du säkert till?

Inne i Folkets Hus hänger en tavla med Olof Palme, från hans besök runt 1978.

Men redan 1925 stod Per Albin Hansson på samma scen där jag gissar att du kommer stå på torsdag kväll, och talade om Socialdemokraterna som det reform- och samarbetsinriktade partiet. Han talade om vikten av att partiets politik var inriktad på praktiskt arbete till arbetarnas fördel.

Nästan ett helt sekel har gått sedan dess, men orden känns lika aktuella för S idag. Är det för att världen har förändrats men socialdemokratin stått still?

En del (borgerliga) bedömare skulle otvetydigt svara ja. Jag är av en annan åsikt.

Per Albin Hanssons ord är högaktuella idag just för att socialdemokratin har förändrats i takt med sin omvärld - en omvärld präglad av nyliberalism som smugit sig in i nästan varenda vrå av samhällskroppen.

När nyliberalismen uppfattas som en naturlag börjar vi politiskt prata om andra saker.

Problemet med det är att mycket av den samhällsservice som byggdes upp under 1900-talet, till stor del med utgångspunkt i Per Albin Hanssons vision om folkhemmet, idag är nedmonterad, upphackad eller privatiserad. Utan att vi riktigt har förstått vad som har hänt eller ens ser det som ett politiskt problem.

När nyliberalismen uppfattas som en naturlag börjar vi politiskt prata om andra saker. Hur många invandrare som får komma till Sverige, vilket parti som vill ta i mest med hårdhandskarna mot ungdomsbrottsligheten eller så ojar vi oss över Sverigedemokraternas eviga ökning i opinionsmätningarna.

Med all respekt, detta är också viktiga frågor som behöver diskuteras. Men vi har ett problem när vi glömmer just de praktiska frågor som gör människors liv enklare eller svårare.

Den typ av politik som känns in i kroppen, men där politiken sedan länge tycks ha fått ge vika för marknadskrafterna.

Jaså, SJ lägger ner nattågstrafiken mellan Göteborg och Jämtland? Jaha, det är för att de förlorade en upphandling. Jamen då så, inget att göra åt.

Jaså, det snackas om att posten bara ska komma ut var tredje dag? Jaja, men det är väl inte lönsamt annars.

Nämen, har ni inte fått fiber till er by trots att ni skrev under avtalet med IP Only redan för fem år sedan? Fast det är klart, det är ju inte direkt kärnfysik att förstå att inget bolag går plus på att dra fiber på landsbygden.

Antingen väljer vi att ta makten från marknaden och fyller politiken med innehåll, eller så fortsätter vi att leka Följa John i politiken.

Och så fortsätter vi det politiska spelet samtidigt som små och stora praktikaliteter i vardagen stadigt försämras utan att någon riktigt anser att det går att göra något åt.

Men, för att tala klarspråk: det här är saker som det går att göra något åt. Antingen väljer vi att ta makten från marknaden och fyller politiken med innehåll, eller så fortsätter vi att leka Följa John i politiken.

Med allt vad det innebär.

Och jag tror att en stor del av socialdemokratins dilemma ligger just här. För att låna Per Albin Hanssons ord: S behöver mer än någonsin betona reformerna och den praktiska politiken till vanliga människors fördel.

Inför besöket i Krokom sa din pressekreterare till SVT att du besöker kommuner du inte varit i tidigare - och upplyste oss även om att det är ett avlångt land med många olika verksamheter.

Just det känner vi alla väl till.

Men jag tror du är helt på rätt spår när du ger dig ut i landet för att besöka lokala verksamheter.

Däremot är det inte riktigt sant att du aldrig varit i Krokom tidigare. På hamburgerhaket vid tågstationen i Krokom hänger en inramad tavla på dig. Jag gissar att du behövde en bit mat under en tidigare resa genom landet.

Även en statsminister måste ju hantera vardagens praktiska delar.

Och i Krokom gillar vi att hänga upp tavlor som förevigar ett statsministerbesök.