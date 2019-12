Lovisa Arvidssons nyårskrönika: Händelserna som formade 2010-talet

En liten flicka justerar mikrofonen. Tar ton. Rösten darrar, men inte av nervositet utan av frustration. Hur vågar ni?

Ett barn kräver handling av de vuxna. Naturen kräver handling av mänskligheten.

Greta Thunbergs ord summerar den brytningstid vi befinner oss i, så här de sista dagarna av 2010-talet.

LT:s ledarsida listar tio brytpunkter som har format det senaste decenniet. Vilka rörelser har pushat historien framåt, hur hänger de ihop - och vad säger de om framtiden?

Eurokrisen. När svenskarna vaknade den 1 januari 2010 hade en stor del av Europa baksmälla. Om inte från festligheterna kvällen innan så från den internationella finanskrisen 2008-2009. Finanskrisen hade blivit en skuldkris som i sin tur banade väg för eurokrisen i Europa.

Det tog inte många månader in på det nya decenniet förrän Grekland lanserade det första av fjorton (!) åtstramningspaket som ett sätt att komma ur skuldkrisen. Effekten av eurokrisen och åtstramningspolitiken som följde i många länder slog hårt mot enskilda människor och lade grunden för en ny slags fattigdom i Europa.

Grunden för ett nationalkonservativt block har lagts, vars följder blir tydliga först mot slutet av 2010-talet.

SD kommer in i riksdagen. Den 20 september 2010 vaknar svenskarna med ett nytt parti i riksdagen. SD får 5,7 procent av svenskarnas röster. Alla andra riksdagspartier lovar dyrt och heligt att inte samarbeta med SD.

Fyra år senare, i valet 2014, får de närmare 13 procent och blir därmed Sveriges tredje största parti. Inte heller nu vill något parti ha med SD i sitt regeringsunderlag vilket utlöser en regeringskris då SD nyttjar sin vågmästarroll med hotet om att fälla alla budgetar som inte ger SD reellt inflytande. Hotet avvärjs med decemberöverenskommelsen, med den framtidsinriktade förkortningen DÖ, som sedan spräcks av KD och Sara Skyttedal som sprutar skumpa av glädje.

Arabiska våren. I december 2010 tänder en arbetslös akademiker i Tunisien eld på sig själv i protest mot sina levnadsvillkor efter att polisen beslagtagit hans grönsaksstånd. Han var inte den enda som var frustrerad över torftiga livsvillkor i en auktoritär stat. Incidenten blev starten på den politiska proteströrelse som kom att kallas Arabiska våren och spred sig snabbt till Egypten, Algeriet, Libyen, Syrien, Jemen och Bahrain, och stora delar av arabisktalande Nordafrika och Mellanöstern. Kraven var i regel demokratiska reformer, regimbyten och en människorättsfrämjande politik.

I Jemen, Libyen och Syrien ledde protesterna till långvariga inbördeskrig, vilket orsakade stora flyktingströmmar. Främst till grannländerna men även till Europa vilket lade grunden för vad som 2015 kom att kallas migrationskrisen.

En bild på en död liten pojke i vattenbrynet skakade världen.

Migrationskrisen. En bild på en död liten pojke i vattenbrynet skakade världen. Den treårige Alan Kurdi hade dött efter att familjen försökt korsat Medelhavet. Det som först såg ut som en katalysator för handlingskraft för att få till stånd en solidarisk europeisk migrationspolitik med trygga vägar till Europa, visade sig snart vara en tävling om vilket land som var bäst på att hålla flyktingar borta från sina egna länder. Även Sverige sällade sig till slut till den skaran.

Terrorattentat. Bilder från terrorattentat i Europa har tyvärr blivit allt vanligare förekommande i medierapporteringen. Utöya, Paris, Nice, Drottninggatan. Listan kan göras alldeles för lång. Anders Behring Breivik gav oss en inblick i en ny högerextrem terrorism riktad mot "kulturmarxister" som främjar feminism och mångkultur. Den islamistiska terrorismen visar fortsatt ett föreställt kulturkrig. Både den högerextrema och islamistiska terrorismen förenas i sitt hat mot vår demokrati och dess liberala värdegrund. Ingenting tyder på att problemet med terrorism kommer att minska i Europa under överskådlig tid.

Valet av Donald Trump som USA:s president och Brexitvalrörelsen är två tydliga exempel på hur högerpopulistisk retorik varit bärare av auktoritära och konservativa budskap om att landet var bättre förr.

Högerpopulism. Finanskrisen och migrationskrisen lade grunden för ett växande antal högerpopulistiska och högerextrema rörelser. Högerpopulismen kännetecknas av låg tilltro till det politiska systemet, till EU och klassas ofta som faktaresistenta och klimatförnekare. De anser ofta att jämställdhet, multikulturalism och homosexualitet är vänsterliberala påfund och söker sig till auktoritära ledare som utmanar "etablissemanget".

Valet av Donald Trump som USA:s president och Brexitvalrörelsen är två tydliga exempel på hur högerpopulistisk retorik varit bärare av auktoritära och konservativa budskap om att landet var bättre förr. Underförstått: innan progressiva, liberala värderingar blev norm.

Digitalisering. Internet. Smarta telefoner. Sociala medier. Appar. E-handel. Robotar. AI. Gig-ekonomi. Streamingtjänster. Bredband. E-hälsa. Listan på digitala tjänster och användningsområden vi använder i vår vardag är oändlig. Det digitala har förändrat våra beteenden och sociala relationer i grunden. Många gånger till det bättre. Ibland till det sämre. Klart står att nya utmaningar vi aldrig kunnat föreställa oss kommit i digitaliseringens kölvatten - och kommer fortsätta att utmana oss det kommande decenniet.

Sexuella trakasserier och övergrepp blev synligt i en magnitud som var svår att ta in. Men nödvändig.

Me too. Me too briserade och fick patriarkatet att gunga på allvar. Tystnadskulturer sprängdes i takt med att bransch efter bransch kom med sina egna upprop. Sexuella trakasserier och övergrepp blev synligt i en magnitud som var svår att ta in. Men nödvändig. Frågan är dock om förändringens tid blåst förbi och vi står kvar med en backlash från Me too? Domen mot Cissi Wallin, som kastade den första stora Me too-stenen i Sverige, föll i december 2019 och satte fingret på såväl behovet av civil olydnad för att få till stånd en förändring, som den prövade yttrandefrihetens gränser. Cissi Wallin dömdes för förtal.

Regeringskriser. Efter valet 2018 stod det klart att vi gått in i ett nytt parlamentariskt landskap. Ingen kunde utropa sig som vinnare och förhandlingarna blev både svåra och utdragna. Till slut kunde Socialdemokraterna bilda regering tillsammans med Miljöpartiet, med stöd av Centerpartiet och Liberalerna. Med det dödsförklarades Alliansen och vi ser hur Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna närmar sig varandra i ett nationalkonservativt block. Det är föga förvånande, eftersom det är just den uppdelningen mellan vänster-, gröna och liberala politiska rörelser och en auktoritär konservatism med nationalistiska förtecken som vi ser i andra delar av västvärlden. Utan tvekan är det där de stora politiska striderna kommer utspela sig det kommande decenniet.

Även om FN:s klimatmöten ännu inte levererar så har EU nu antagit en grön politik som var otänkbar bara för två, tre år sedan. Någonting stort är i rörelse.

Den unga gröna rörelsen. Greta har tagit världen med storm, långt innan hon levererade sitt känslosamma tal på FN-mötet i september 2019. Det började med en ensam skolstrejk för klimatet utanför riksdagshuset. Hashtaggen #fridaysforfuture spred sig som en löpeld, rakt in i andra ungdomars telefoner världen över. Hon har hånats, förminskats och ifrågasatt. Men det är oundvikligen så att Greta Thunberg lyckades mobilisera människor i klimatdebatten på ett sällat skådat slag.

Och det hade effekt. Klimatfrågan blev den största frågan i Europa under EU-valrörelsen. Även om FN:s klimatmöten ännu inte levererar så har EU nu antagit en grön politik som var otänkbar bara för två, tre år sedan. Någonting stort är i rörelse.

I valet 2022 har Greta och hennes vänner rösträtt. Vi bör inte vänta oss något annat än en grön revolution.

Vi står mitt i den största brytningstiden. Och vi har ett val.