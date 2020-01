Lovisa Arvidsson: Varför är det så svårt att få förskoleplats i Åre?

Åre växer så det knakar. Det är en angenäm situation för en liten kommun i inlandet.

Men det ställer till problem när välfärden inte hinner byggas ut i samma takt. Bristen på förskolor i Åre har blivit en lokal följetong - med allt mer frustrerade föräldrar.

Under hösten har situationen beskrivits som akut med 50 barn i kö för att få en förskoleplats.

I början av året anmälde en förälder Åre kommun för att inte efterleva Skollagen om att erbjuda förskoleplats inom fyra månader efter att föräldrarna anmält behov av barnomsorg. Efter nio månader hade barnet ännu inte fått någon plats.

Förhoppningsvis är den värsta väntan snart över. I slutet av januari öppnar den tillfälliga förskolan Regnbågen på Continental Inn i Åre.

Förskolan Regnbågen skulle ha varit klar redan i höstas. Sen fick föräldrarna besked om att det skulle vara klart innan jul. En allt för optimistisk plan för ombyggnationen av Continental Inn ska vara den huvudsakliga orsaken till just den här förseningen.

Redan 2012 signalerades det att Åre behövde fler förskolor

Men nu verkar det alltså vara på gång. Den 20 januari ska de barn som tillfälligt gått på Fjällbackens förskola börja på Regnbågen. En vecka senare öppnar Regnbågens förskola för de barn som står i kö i kommunen. Förhoppningsvis lättar det på det akuta trycket.

Problemet med bristande förskoleplatser i Åre går tillbaka flera år. Redan 2012 signalerades det att Åre behövde fler förskolor. Sedan dess har det lappats och lagats, barn har "skohornats in" där det funnits möjlighet att få in fler barn. Man har öppnat nya tillfälliga avdelningar, öppnat upp och byggt ut för att få in flera barn på befintliga förskolor.

Man har helt enkelt löst förskolebristen i den befintliga strukturen.

Den nya förskolan i Undersåker som stod klar i januari 2018 lättade på trycket. Lite grann.

Under förra året slog man i taket. Inga fler barn kunde tryckas in i den befintliga strukturen, skohornet hade gjort sitt.

Kommer kommunen ha hunnit bygga fler förskolor under den tiden eller kommer Åre fortsätta med tillfälliga lösningar och att "skohorna" in barn i den befintliga strukturen?

Den tillfälliga förskolan Regnbågens lokaler hyrs under en period på tre år. Det är ingen vild gissning att behovet om tre år kommer att vara lika högt som - eller högre - än idag. Kommer kommunen ha hunnit bygga fler förskolor under den tiden eller kommer Åre fortsätta med tillfälliga lösningar och att "skohorna" in barn i den befintliga strukturen?

Svaret ligger dock inte helt och hållet i kommunpolitikernas händer. I flera år har kommunen försökt hitta mark för att bygga en ny förskola i Åre-Duvedområdet där trycket är som störst, men utan att lyckas.

Under 2018 beslutade samhällsbyggnadsnämnden i kommunen att ge ett positivt förhandsbesked om att bygga en förskola i Ängarna. Beslutet hävdes sedan av länsstyrelsen då förskolan skulle ha legat för nära järnväg och väg.

Kanske kommer Åreborna få acceptera att skjutsa sina barn till förskolor utanför centrala Åre för att kommunen ska få ordning på platsbristen. Klart är att fler förskolor måste byggas, och det snabbt.

Åre lockar folk från hela landet. Men för att kunna växa ytterligare krävs det att välfärdsstrukturen hänger med i någorlunda samma takt.