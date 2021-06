Lovisa Arvidsson: Starkt av C att backa - nu måste de också inkludera V

Centerpartiet backar från kravet att införa fri hyressättning i nyproduktion, meddelar Annie Lööf på onsdagseftermiddagen.

Det är det enda rätta att göra i det här läget. Frågan var den som ledde till att Vänsterpartiet i veckan drog en gräns för hur långt deras stöd för Januariavtalet kunde tas för given, vilket utlöste hela den politiska konflikt som resulterade i att regeringen nu har fallit.

I utbyte vill C att höstbudgeten ska innehålla sänkt skatt på låg- och medelinkomster och på investeringsparkontot, ISK. Bakom kulisserna pågår gissningsvis en intensiv kohandel mellan S och C just nu.

När C nu byter position öppnas ett nytt förhandlingsläge upp. C vill sy ihop ett förnyat januariavtal med de tidigare samarbetspartierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna. Men L har redan bekänt färg och uttryckt sitt stöd för en M-regering.

Viktigt är nu att faktiskt inkludera vänstern i kommande förhandlingar för att inte bygga in samma politiska konflikt i framtiden.

Januariavtalet låste in en omöjlig politisk konflikt i regeringsunderlaget då Centerpartiet och Liberalerna krävde hårdnackad nyliberal politik samtidigt som de vägrade låta Vänsterpartiet få inflytande, trots att V alltså behövdes för att matematiken skulle gå ihop i riksdagen.

Ska vi dra någon lärdom av detta så är det att politik inte kan kvävas. Värderingar spelar roll.

Det handlar inte bara om vem som pratar - eller vägrar prata - med vem.

Även om det är precis där vi måste börja nu.

För har C varit skickliga med något så är det att sätta bilden av att V är att jämställa med SD som ett extremt parti. Ett ytterkantsparti av galenskap man måste hålla borta från den rumsrena mittenpolitiken.

Tyvärr har S inte protesterat mot den retoriken för husfridens skull. Med det har vi också sett en förskjutning av klassisk socialdemokratisk politik - som V i mångt och mycket driver - som något apart.

En annan upplyftande nyhet den här veckan som borde inspirera Centerpartiets vägval framöver är den opinionsmätning som Tankesmedjan Katalys låtit göra för en nysläppt rapport, som visar att 70 procent av Centerpartiets väljare vill begränsa vinster i välfärden.

C-väljarna har med andra ord en fundamentalt annan uppfattning om en av de mest värdeladdade frågorna som C har drivit i riksdagen, och som ironiskt nog är just en av Vänsterpartiets kärnfrågor. Den typen av frågor som mer eller mindre har förbjudits av C och L i Januariavtalet.

Kanske finns det fler sådana frågor där C-väljarna står betydligt mer åt vänster än vad partiledningen gör?

För även om alla partier just nu tävlar i att kasta skit på V för att ha utlöst regeringskrisen, så måste vi erkänna att krisen hela tiden varit närvarande.

C har fram till idag vägrat gå någon till mötes - men nu finns en öppning. Går S, C, MP och V ihop har de ett mandat mer i riksdagen än de blåbruna. En högerkonservativ och nationalistisk regering borde vara svårare att svälja alla dagar i veckan för någon som kallar sig liberal.

Ibland är det stort att erkänna att vissa värden är större än andra - och agera därefter. Nu behövs ett inkluderande regeringsunderlag där ingen part tas för given.

Lyckas man med det finns det en chans att sy ihop ett Midsommaravtal innan tidsfristen går ut.