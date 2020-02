Lovisa Arvidsson: Region JH borde ha lärt sig av brexitkaoset - en deal måste förankras för att lyckas

No deal is better than a bad deal - Inget avtal är bättre än ett dåligt avtal - var Boris Johnsons mantra under de kaotiska år som följde brexitomröstningen 2016.

Den sanningen får stå för honom. Men att brexitkaoset var en konsekvens av långdragna förhandlingar som stundom tycktes omöjliga att ro i hamn, är desto mindre omstritt.

Den insikten kan man önska skulle ha landat hos Region JH innan förhandlingarna om vårdpersonalens arbetstidsavtal med fackförbunden Vårdförbundet och Kommunal strandade i slutet av januari.

Nu har istället kaoset brutit ut.

Nej, regionens anställda har inte blivit avtalslösa. Däremot innebär de strandade förhandlingarna att sex olika lokala arbetstidsmodeller sägs upp och ersätts med den nationellt förhandlade avtalet Allmänna Bestämmelserna.

Sjuksköterskor och undersköterskor förväntas nu arbeta varannan helg, fler timmar i månaden men med bibehållen lön och mindre tid för återhämtning.

Det har gjort stora delar av personalen rasande. Med all rätta.

Kort efter att det blev känt att Allmänna Bestämmelserna ska börja gälla från 6 april mobiliserade sig vårdpersonal i ett upprop, "Jämtland Härjedalen Sjukvårdsupprop". I skrivande stund har de samlat närmare 4000 underskrifter och dess Facebooksida har delats över 6000 gånger.

Det hela är utomordentligt dåligt skött.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist nyanserar det hela och menar att det är orimligt att ha så många olika arbetstidsmodeller. I grunden handlar det om att värdera medarbetarnas obekväma arbetstider lika, säger hon till LT.

Det är möjligt. Men allt handlar om hur det görs.

När Region JH sade upp alla lokala arbetstidsmodeller svarade Vårdförbundet Jämtland med att lämna förhandlingarna, eftersom deras ingång i förhandlingarna var just sänkt arbetstid. Kommunal å sin sida hade fler frågor de velat ta till bordet och upplever att förhandlingarna fick ett abrupt slut.

Det hela är utomordentligt dåligt skött.

Säger man plötsligt upp sex inarbetade lokala arbetstidsmodeller och ersätter med något som många upplever som en förändring - då får man problem med besvikna personalgrupper.

Och i förlängningen besvikna medborgare. Det är ju trots allt medborgarna som förlorar på om vårdpersonalen inte får tillräcklig återhämtning eller i värsta fall slutar i protest.

Det är ju knappast så att det kryllar av vårdpersonal i Jämtland.

Roger Bergebo, ordförande Vårdförbundet Jämtland Härjedalen, drar själv paralleller till brexit och påpekar vikten av en smidig övergång från ett system till ett annat: "Det är inte bara att lämna helt abrupt med alla konsekvenserna som det innebär."

Kanske behövde man verkligen hitta en ny arbetstidsmodell. Men varför kunde det inte göras på ett sätt där alla parter fick känna sig delaktiga och hörda? Var det nödvändigt att ta till en sådan drastisk åtgärd som Region JH gjorde?

Till och med brexit kunde ju till slut genomföras med ett avtal och Europas svar på Trump vid förhandlingsbordet.

Bättre kan ni, Region JH.