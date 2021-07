Lovisa Arvidsson: Pandemiparadoxen – Coronaviruset är ingen svart svan – så varför stod vi inte bättre rustade?

I januari 2020 spådde regeringen en BNP-tillväxt på 1,1 procent under året. Ganska exakt två månader senare kablades bilder ut från italienska sjukhus. Överfulla sjukhus. Halvnakna kroppar kopplade till respiratorer. Sängar i korridorer och läkare i vita rockar med något panikslaget i blicken.

En italiensk läkare förklarar för internationell media hur han och hans team nu vårdar kollegor som jobbade vid deras sida bara för någon vecka sedan. Det vi går igenom nu måste ni börja förbereda er för, är hans budskap till övriga Europa.

Coronaviruset har gått från Kina till resten av världen. Och med det har en helt ny kategori av siffror kommit att påverka världens börser: antalet smittade med coronavirus och antalet döda i covid-19.

Under de första veckorna i mars faller börsen med 30 procent. Det är ett lika skarpt fall som under ”svarta måndagen” 1987. Samtidigt påminner retoriken kring börsfallet om ”den stora depressionen” i USA 1929. Ni vet den som kommit att talas om som börskraschen som fick människor att hoppa från taken på de tjusiga skyskrapor där de arbetade.

Huruvida människor i ren desperation verkligen kastade sig ut från New Yorks skyskrapor 1929 är dock inte belagt. Det vi vet idag är däremot att antalet döda direkt påverkar börsen under det som kommer att kallas coronakrisen.

På börsen var det panik. Inom finansmarknadskretsar började det allt mer att talas om ”en svart svan”. Något vi inte kunnat förutse men som förändrar allt.

Samtidigt som bilderna från Italienska sjukhus når svenska vardagsrum på bästa sändningstid får vi ett lugnande besked från den svenska finansministern, Magdalena Andersson (S). Då OECD-prognosen som släpptes måndagen den 2 mars 2020 befarar att den globala tillväxten minskar med 0,5 procentenheter på grund av coronaviruset så skruvar Magdalena Andersson ner den svenska tillväxtprognosen med 0,3 procentenheter.

OECD och den svenska regeringen ansåg alltså att läget var hyfsat under kontroll, åtminstone vad gällde coronavirusets effekter på den nationella ekonomin. Finansdepartementet baserade sina prognoser på att utbrottet av coronaviruset skulle toppa i Kina under det första kvartalet och spridningen vara begränsad, vilket också var Folkhälsomyndigheten initiala prognos.

Mannen som myntade begreppet om den svarta svanen, matematikern och riskanalytikern Nassim Taleb, tog sig för pannan. Finansvalparna missade hela hans poäng med ”en svart svan”, eller möjligtvis förstod de inte vad en pandemi är för något. Troligtvis både och.

Under mycket lång tid trodde européerna att det bara fanns vita svanar. Svanar med någon annan färg hade ju aldrig synts till. De vita svanarna hade så att säga statistiken på sin sida när det fastslogs i fågelböckerna hur en svan såg ut.

Sedan observerades svarta svanar i Australien och all hittills samlad erfarenhet om svanar och deras kulör ställdes på ända för européerna. Det räckte med en enda svan av annan kulör för att motbevisa det som tidigare tagits för en sanning.

Enligt Nassim Talebs filosofi är det just den typen av oförutsedda händelser som påverkar oss allra mest. Varför då? Därför att du inte kan förbereda dig för dem. Pandemier däremot, de vet vi kommer med jämna mellanrum. Således bör samhället också ha en viss nivå av beredskap. Varför stod världen så oförberedd?

– Detta är naturligtvis ingen svart svan. Tvärtom. Jag har länge varit förvånad att vi inte har haft en global pandemi tidigare, säger Nassim Taleb i en intervju med Dagens Nyheters Katrine Marcal. Nassim Taleb vill hellre benämna pandemin som en konsekvens av det han kallar för ”naiv globalisering”.

När vi inte var lika globala så höll sig en kris i regel i en mer lokal kontext under en längre period.

Givet globaliseringens accelererande takt borde vi kunnat drabbas av en pandemi av det här slaget betydligt tidigare. Virus som spridits mellan döda djur på en matmarknad i Kina orsakade inte nödvändigtvis samma snabba virusspridning eftersom människor inte reste kors och tvärs över jorden på daglig basis för 100 år sedan. När vi inte var lika globala så höll sig en kris i regel i en mer lokal kontext under en längre period.

På samma vis drog sig inte en kollapsande bank med sig hela världsekonomin i sitt fall i 1930-talets USA, jämfört med Lehman Brothers kollaps som blev startskottet för finanskrisen 2008.

Med det sagt så är globalisering inte något nytt i sig, inte heller pandemier. Redan på medeltiden pågick resande och handel av varor, kunskap och slavar längst Silkesvägen mellan Östasien och Medelhavet. Tillsammans med snabb urbanisering och undermåliga sanitära levnadsförhållanden, där människor och djur ofta bodde tillsammans i smutsiga och trånga bostäder, utgjorde det en perfekt cocktail för böldpest att bryta ut i Europas växande städer runt år 1350.

I ett svep dog halva Europas befolkning.

Det är härifrån som konceptet ”karantän” introducerades till städerna Venedig och Dubrovnik, för att undvika att pestsmittade människor och handelsfartyg kom in i hamnen och riskerade att föra smitta vidare. Ordet karantän lånades från den islamiska världens bruk av isolering och betyder bokstavligen ”fyrtio dagar”.

På så vis kunde handeln mellan Europa och Östasien fortgå på ett säkert vis, trots den utbredda smittan.

Pandemin blottlägger en paradox mellan den globala ekonomin och nationella regeringar.

Idag har världen en antal pandemier bakom sig. Just därför torde beredskapen hos ledare vara högre, även om varje epidemi och pandemi skiljer sig åt och därmed behöver hanteras på olika sätt.

Världen måste bli bättre på att hantera globaliseringens bieffekter, menar Nassim Taleb. Det är där vi hamnat nu. Frågan var inte om utan när en pandemi skulle uppstå. Därmed handlar det inte längre om exakt vad ett land gör för att vidta åtgärder mot pandemin, utan att de agerar snabbt. Bristen på reaktion däremot får en direkt konsekvens på världsekonomin.

Vad kostar det en regering att uppmana sin befolkning att omedelbart sluta resa, undvika sociala kontakter och uppmana till bärandet av munskydd? En hel del, särskilt om åtgärderna visar sig vara helt i onödan eller inte i proportion till risken ett pandemiskt virus utgör.

Men det riskerar att bli betydligt dyrare att vänta in alla fakta på bordet och därefter fatta beslut, menar Taleb. Framför allt för att tiden är dyrbar när det gäller krishantering. Ur risksynpunkt är det bättre att agera snabbt och kraftfullt, för att därefter skala ner åtgärderna. Då isoleras skadan istället för att dra med sig hela världsekonomin i krisen.

Pandemin blottlägger en paradox mellan den globala ekonomin och nationella regeringar. Hela världsekonomin har påverkats av coronaviruset men det finns inget globalt gensvar. Istället är det upp till varje land att hantera viruset efter bästa förmåga.

I Sverige vilar smittskyddsbekämpningen dessutom på lokala restriktioner i första hand, i enlighet med den svenska förvaltningsmodellen för krishantering. Samtidigt står det tydligt att inget land är tryggt från coronaviruset så länge viruset cirkulerar.

Coronapandemin rymmer en rad paradoxer liksom olika länders hanteringen av krisen. Vad kan pandemin lära oss om vårt samhälle - och vad kan vi lära av andra länders krishantering? Det här är del 2 av serien Pandemiparadoxen.