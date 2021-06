Lovisa Arvidsson: Nyckeln finns hos de liberala partierna - vilket Sverige vill de se?

Allt såg ut att peka mot ett extra val i höst. Veckan sedan statsminister Löfven (S) röstades bort i riksdagen har innehållit flera utspel.

Nya allianser har sökts. Nya allianser har ratats.

Generösa erbjudanden från ena sidan har ansetts vara alltför tama att acceptera för den andra.

Vad skulle vara nytt i en talmansrunda? Det parlamentariska läget är trots allt lika låst idag som efter valet 2018, precis som det också visat sig vara den senaste veckan.

Varför meddelade då Stefan Löfven idag att han trots det väljer att avgå och låta talman Andreas Norlén ta över med sina talmansrundor? Det blir inget extra val där svenska folket får chans att rucka på det parlamentariska läget och på det viset möjliggöra ett regeringsunderlag.

Det är inte svenska folket som har ställt till med den här röran, det är de fyra partier som har valt att rösta bort en regering utan någon plan.

I sin presskonferens på måndagsförmiddagen framhåller Stefan Löfven att han valt att göra det bästa för Sverige. En sommar av intensiv valrörelse, mitt i en pandemi och ett år innan ordinarie val, är inte det bästa för landet, menar statsministern.

Men det finns också ett annat argument att läsa mellan raderna:

Det är inte svenska folket som har ställt till med den här röran, det är de fyra partier som har valt att rösta bort en regering utan någon plan.

För det måste de också ta ansvar. Vad är de beredda att kompromissa med? Vilka regeringsunderlag ser de som rimliga?

LÄS ÄVEN: Lovisa Arvidsson: Starkt av C att backa - nu måste de också inkludera V

Hur mycket man än kan beundra Vänsterpartiet för sin principfasthet att stå upp mot marknadshyror, att vägra vara dörrmatta åt S, så har de just låst upp dörren för de partier som föraktar vänster- och socialdemokratisk politik mer än vad de räds högerfascismen.

Det är tragiskt att se gamla Folkpartiets arv förvanskas av partiledaren Nyamko Sabunis val.

Hur gärna moderatledaren Ulf Kristersson än vill bli statsminister så måste han göra det tillsammans med ett parti vars företrädare inte ser samer och judar som svenskar, och som uttryckligen anser att journalister är fiender till nationen. Det är ganska långt från moderaternas nyliberala idé om valfrihet.

Detsamma gäller Liberalerna: Vilka alternativ för Sverige ser de när läget är så låst som det är? Det gör ont att se hur ett parti vars grund vilar på socialliberalismen och som i tidernas begynnelse tog kampen för demokratin och den allmänna rösträtten, idag tonar ner Sverigedemokraternas ideologiska målbild när de allierat sig med det nya konservativa block vi sett växa fram under mandatperioden.

Här hade Liberalerna kunnat välja en radikalt annan väg för Sverige. Rent teoretiskt så finns det hoppet kvar i någon av de fyra talmansrundor som Norlén har på sig, men i praktiken har Liberalerna redan bekänt färg.

Det är tragiskt att se gamla Folkpartiets arv förvanskas av partiledaren Nyamko Sabunis val.

Samtidigt är det också Sabuni och Liberalerna som kan dra dagens största suck av lättnad - med talmansrundor istället för extra val slapp de åka ur riksdagen till hösten, något som opinionsmätningarna talade för.

Den storas nyckelrollen i kommande talmansrundor spelar dock fortfarande Centerpartiets Annie Lööf. Vänsterpartiet kom under helgen med ett förslag till C om att slopa krav på skattehöjningar i eventuella budgetförhandlingar, men detta nobbades av C. Lööf pratar om kompromissvilja men har hittills visat mycket liten sådan själv.

Slutligen kommer talmansrundorna att behöva avgöras av riksdagens två liberala partier, det är bara där den matematiska knuten kan lösas upp och ge majoritet eller regeringsunderlag åt det ena eller andra hållet.

Det är bara för talman Norlén att ladda kontoret med finska pinnar. Det kommer bli många och långa möten framöver.