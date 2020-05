Lovisa Arvidsson: NHS enar britterna i patriotisk kamp mot viruset

På den skakiga filmen hörs ett intensivt mullrande. Nästan dånande. Det tar några sekunder innan jag inser att det inte är åska eller oväsen från en vältrafikerad motorväg.

Filmen är inspelad strax efter klockan åtta på torsdagskvällen från min väns köksfönster i centrala London. Min vän står pliktskyldigt, som alla hennes landsmän varje torsdagskväll, och klappar händerna för vårdpersonalen i det nationella sjukvårdssystemet NHS.

Utöver det högljudda klappandet tutar bilar och folk står med visselpipor och andra högljudda prylar.

Veckan innan hade hon just vid den tidpunkten gått hemifrån för sin dagliga promenad. Britter har som bekant endast fått lämna hemmet vid ett tillfälle per dag för att träna eller för att handla nödvändiga livsmedel, enligt den brittiska krishanteringsstrategin.

Men klockan 20.00 en torsdagskväll passar det helt enkelt inte, blev hon snabbt varse om. Grannar och andra som stod och applåderade på sina trappor längst med gatan lät henne veta att hon borde stå still och klappa hon också.

NHS är sedan andra världskriget ohotad etta som den samlande symbolen för nationen. Att inte hedra hjältarna i NHS är en rent ut sagt antipatriotisk handling.

Och är det något som kampen mot coronaviruset handlar om i Storbritannien - utöver att rädda liv - så är det patriotism.

Det var så man tog sig genom kriget och det är så man tar sig genom pandemin. Drottningens välkända uppmaning till folket inför andra världskriget, "Keep calm and carry on", har nu återuppstått i folkmun men med tillägget att tvätta händerna: Keep calm and wash your hands.

Själv upprätthåller drottningen sitt motto även under coronakrisen och fortsätter sina officiella åtaganden precis som vanligt. Viker drottningen ner sig för viruset finns det risk att panik utbryter.

På så vis blev premiärministern själv en symbol för hela landets slogan under pandemin: Stanna hemma, skydda NHS, rädda liv.

Det vill man inte. Även om drottningens egen son Prins Charles såväl som premiärministern testats positivt för covid-19 så fortsätter drottningen att resa och träffa folk. Dock med handskar på numera.

I premiärministern Boris Johnsons fall hängde allt på en skör tråd under några dygn. Men vårdpersonalen i NHS tog rätt beslut vid rätt tillfälle vilket räddade hans liv, meddelade Boris Johnson då han talade till folket efter att ha tillfrisknat.

På så vis blev premiärministern själv en symbol för hela landets slogan under pandemin: Stanna hemma, skydda NHS, rädda liv.

Storbritannien må vara ett av de värst drabbade länderna vad gäller antal döda i covid-19, trots de mycket strikta reglerna för social distansering. Men deras NHS ska hållas intakt.

Retoriken skiljer sig markant från Sverige, även om belastningen på vårt skattefinansierade sjukvårdssystem är centralt också i den svenska krishanteringen. Men här är det varken statsministern eller kungen som håller i taktpinnen, utan statsepidemiologerna på Folkhälsomyndigheten.

I den svenska retoriken handlar det inte om att nationen Sverige ska bekämpa viruset, utan om att lyssna på expertisens råd.

I Sverige följde kungafamiljen omedelbart Folkhälsomyndighetens råd och satte exempel genom att isolera sig på ett slott och skicka sina påskhälsningar till barnbarnen och svenska folket genom videosamtal.

I den svenska retoriken handlar det inte om att nationen Sverige ska bekämpa viruset, utan om att lyssna på expertisens råd. Viruset bryr sig inte om vad som står på ditt visitkort eller om du bor i slott eller koja.

I Sverige bemöttes också förslag om att klappa händerna för hjältarna i vård- och omsorgsyrken med ilskna debattartiklar om att denna underbetalda yrkeskår mycket hellre ville ha högre löner och bättre arbetsvillkor.

Den frågan har varit uppe på tapeten även i Storbritannien, bland annat i progressiva dagstidningen The Guardian. Min väns faster hade också hört det viskas bland sjuksköterskor att de mycket hellre ville ha höjda löner än dessa patriotiska hyllningar varje torsdag.

De två behöver naturligtvis inte utesluta varandra. Tvärtom.

Men det vågade man knappt säga högt. Får man beröm ska man tacksamt ta emot. Särskilt om det görs i nationens namn i en tid som mer eller mindre ramas in av en krigsretorik där man utkämpar en strid mot en osynlig fiende.

De två behöver naturligtvis inte utesluta varandra. Tvärtom. Uppskattning och ett rimligt lönekuvert torde gå hand i hand, man behöver inte ha en nationell symbol till arbetsgivare för att dra den slutsatsen.

Men som min vän avslutade samtalet efter att ha skickat över filmen till mig: Jag tror att klappandet handlar mycket mer om dem som klappar, än dem man klappar för.