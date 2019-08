Lovisa Arvidsson: När ryska revolutionen kom till Östersund

Rubrikerna om nya massarresteringar i Ryssland toppar nyhetssajterna. Den här lördagen då Pussy Riot ska uppträda på Storsjöyran har rysk kravallpolis gripit 800 personer i Moskva. Veckan innan greps 1400 personer. En välorganiserad massarrestering som fått omvärlden att häpna. Ett femtiotal gripna var minderåriga. En del endast förbipasserande på gatan i samband med de uppmärksammade demonstrationerna.

I en fungerande rättsstat ska det föreligga misstanke om brott innan en person grips. I Ryssland grips nu människor för att de demonstrerar för rätten till fria kommunalval. Den 8 september hålls val till Moskvas kommunfullmäktige. Inte en enda oberoende kandidat från oppositionen har tillåtits att ställa upp i valet.

Putins gäng har alltid varit så här men den senaste veckan är troligen den mest cyniska. Vad de gör med de här lokalvalen är att stoppa till och med imitationen av en demokrati.

En av dem som vill kandidera är Ljubov Sobol, en 31-årig jurist och Youtubeinfluencer, tillika en av oppositionens mest drivande röster. Sobol greps utanför sitt kontor på väg till demonstrationen i lördags. Tidigare har hon gripits och burits ut på en soffa från kampanjkontoret där hon och andra oppositionsaktivister samlar namnunderskrifter för att tillåta henne att ställa upp i lokalvalet. Hon filmade själv den absurda händelsen som spreds över världen.

Kravallpolis mot fredliga demonstranter som trotsar rädslan för repressalier och går ut på gatorna. Skarpa, välutbildade oppositionspolitiker, i många fall med glimten i ögat mitt i allt det gravallvarliga, som vet hur de ska hantera sociala medier. Ett feministiskt punkband som får världen att spetsa öronen för budskapet bakom estetiken. Makten står handfallen inför utvecklingen.

De dagsfärska nyheterna från Moskva ringar in Pussy Riots uppträdande på Storsjöyran. När deras producent introducerar bandet - som själva föredrar att kalla sig ett politiskt konstnärskollektiv - blir publiken påmind om att det här inte är något vanligt band, ingen vanlig show, utan ett politiskt statement för fundamentala rättigheter värdiga en demokrati:

"Vi är alla väldigt chockade över hur makten beter sig. Putins gäng har alltid varit så här men den senaste veckan är troligen den mest cyniska. Vad de gör med de här lokalvalen är att stoppa till och med imitationen av en demokrati. Det är chockerande för oss."

Aljochina köptes ut ur häktet för 22 500 kronor, tog sig ut ur landet trots utreseförbudet och kunde stå med övriga Pussy Riot på scenen i Östersund

In i det sista var det oklart om Pussy Riot skulle kunna uppträda på Yran. Showen bygger på Pussy Riot-grundaren Maria Aljochinas erfarenheter av att gripas, häktas och fängslas för den numera ökända protestaktionen mot Putin i en katedral i Moskva 2012. Veckan innan spelningen på Yran var hon en av de 1400 fredliga aktivister som greps i den ryska polisens massarresteringar.

Aljochina köptes ut ur häktet för 22 500 kronor, tog sig ut ur landet trots utreseförbudet och kunde stå med övriga Pussy Riot på scenen i Östersund iklädd bandets karakteristiska attribut. Ansiktsluvor och solglasögon. En stor bildskärm i bakgrunden visade den engelska översättningen av showen.

Pussy Riot väcker känslor för att motståndet är på riktigt. De, likt tusentals andra ryssar, trotsar en allt mer auktoritär regim. Med deras egna ord:

"Which revolution might that be?"

"The Russian revolution."

"What do you mean? The 1917 Revolution?"

"No! The one that's happening now."

"But there is no revolution now."

"Oh, really?"