Lovisa Arvidsson: Löfven har äntligen klivit in i matchen och leder kriskommunikationen

Nu stängs undervisningslokalerna för gymnasieskolan och uppåt, detta för att minska coronavirusets spridning i samhället. Det meddelade statsminister Stefan Löfven, skolminister Anna Ekström och ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, under en presskonferens på tisdagsförmiddagen.

Regeringen tar alltså nästa steg i bekämpningen av corona och låter de elever som inte kräver omsorg sköta sin undervisning på distans.

I fredags togs de första stegen mot att få lagstiftning på plats för att möjliggöra för skolor att stänga vid behov, samt hålla öppet under andra tider som helger och sommar för att kunna ta igen undervisningstimmar. Under måndagen uppmanades människor i Stockholmsregionen där smittspridningen går som snabbast, att jobba hemifrån om möjligt.

Under tisdagen tar man alltså bort ytterligare en onödig social kontaktyta där smittspridning kan ske, men nu över hela landet. Möjligheter för barnomsorg planeras om man inom kort kommer behöva stänga även förskolor och grundskolor.

På presskonferensen betonade Ernkrans att man nu har sett till att ingen student blir av med sitt studiemedel, om studierna drabbas av coronarelaterat avbrott.

Det ligger ett stort byråkratiskt maskineri bakom varje enskilt beslut i en så här omfattande krishantering. Bakom den kliniska aspekten av corona så ska fortfarande demokratiska beslut fattas och göras rätt och riktigt, för att bli hållbara. Här ligger onekligen en kommunikativ utmaning men som regeringen har lyckats balansera väl de sista dagarna.

I jämförelse med länder som stängt ner både gränser och skolor kan regeringens metod kanske tyckas lam. Men vi ska komma ihåg att det saknas vetenskapligt stöd för att stängda gränser och stängda skolor avsevärt skulle minska smittspridningen. Däremot riskerar en för snabb nedstängning av samhället att provocera fram en koncentrerad överbelastning på sjukvården, en överbelastning som inget lands vårdapparat har kapacitet för.

Med på presskonferensen var även Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson som betonade det vetenskapliga underlaget som ligger till grund för regeringens beslut.

Personligen ser jag gärna att regeringens krishantering av corona utgår från vetenskaplig expertis, men gläds samtidigt åt att statsminister Löfven äntligen har klivit in klivit in matchen och leder kommunikationen kring den kris vi befinner oss i - och kommer befinna oss i under en lång tid framöver.