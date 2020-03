Lovisa Arvidsson: Låt inte Åre bli Sveriges motsvarighet till alpernas smittokarusell

Tajmingen kunde inte varit sämre för skidturismen. Vanligtvis fylls Åredalen till brädden med turister under påsklovsveckan. Men vi vet alla hur det gick för norra Italien, coronavirusets epicentrum i Europa, i samband med sportlovsveckorna.

Det var i första hand genom skidturismen i Alperna som viruset så snabbt tog sig till Sverige och övriga Europa. Nu hänger frågan i luften: Ska Åre stängas eller inte för att undvika ökad smittspridning?

Den frågan låg på bordet under måndagens möte mellan Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen och Folkhälsomyndigheten.

Hälsocentralen i Åre har larmat om att vården riskerar att överbelastas om tiotusentals turister kommer till Åre för att åka skidor under påsklovet.

länets vård har inte den extra kapacitet som krävs för att ta hand om skidturister med coronasmitta som insjuknar under sin skidresa

Hittills har flera fall av covid-19 konstaterats efter after ski-besök på orten och man kan nu se en samhällssmitta i Åre. Redan i lördags stängdes därför all after ski och nattklubbsverksamhet. Det har också vidtagits åtgärder i liftsystemet. Kabinbanan har stängt och max åtta personer får åka i gondolerna.

Därtill har Folkhälsomyndigheten uppmanat folk att inte resa inom landet, men det tycks hittills inte ha stoppat skidsugna stockholmare och folk från övriga landet.

Hur pass allvarligt man tar på Folkhälsomyndighetens rekommendationer varierar gissningsvis stort. Men länets vård har inte den extra kapacitet som krävs för att ta hand om skidturister med coronasmitta som insjuknar under sin skidresa, eller som riskerar att föra med sig smittan hemifrån.

Väljer man att stänga ner Åre är det ett oerhört stort slag mot det lokala näringslivet

Så frågan är om de hittills vidtagna åtgärderna är tillräckliga? Under presskonferensen som Folkhälsomyndigheten höll kort efter mötet meddelades inget svar, mer information kommer istället under tisdagen.

Väljer man att stänga ner Åre är det ett oerhört stort slag mot det lokala näringslivet. Men det kan vara avgörande för att hålla ner smittspridningen i länet och undvika extra belastning på en redan ansträngd sjukvård.