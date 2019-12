Lovisa Arvidsson: Julklapparna berättar något viktigt om vår samtid

Firar du jul med en enkel julklapp till nära och kära, eller startar julaftons morgon med ett berg av julklappar under granen?

Det kan tyckas ytligt men julklappar och julhandel ger en intressant fingervisning om vart samhället är på väg. Hur prioriterar vi ekonomiskt? Vilka julklappar trendar och vad säger det om vår samtid? Lever vi som vi lär när det kommer till klimatengagemang och julklappar? Och vad betyder gåvan i en tid när många av oss redan har allt - och lite mer därtill som vi egentligen inte behöver?

För 25 år sedan blev mobiltelefonen årets julklapp. I år är det istället mobillådan som har korats och kommer ligga inslagen under ett stort antal svenska julgranar idag.

Då, 1994, hade fortfarande ett stort antal svenska hushåll en fast telefon i hemmet och mobiltelefoner användes i huvudsak för att ringas med.

Idag finns hela världen ett knapptryck bort i mobiltelefonen. Att ringa är bara en av många funktioner i mobilen som slukar vår tid. Och vi behöver lägga mobilen ifrån oss för att vara närvarande, här och nu. Då är det ingen slump att mobillådan dyker upp likt ett mobildagis när vi investerar i vår skärmfria tid under julhelgen.

Som läkaren och psykiatrikern Anders Hansen visar i serien "Din hjärna" på SVT är våra hjärnor egentligen inte anpassade till att leva så mycket i en liten manick, som vi gör idag i vår ständigt uppkopplade värld. Kanske kan mobillådan bidra till den avstressade julhelg många av oss garanterat behöver?

Förra året utsågs det återvunna plagget som Årets julklapp. Givet det stora klimatfokus som kommit med Greta Thunberg-effekten det senaste året är frågan om inte det återvunna och återbrukade kommer vara vanligt även bland årets julklappar.

En undersökning från Demoskop visar att varannan svensk kan tänka sig att ge bort en begagnad julklapp idag och ännu fler kan tänka sig att få en begagnad julklapp. Men generationsklyftan är tydlig. Yngre är generellt mycket mer positiva till second hand. I åldersgruppen 18-29 år kan 7 av 10 tänka sig att ge bort en begagnad julklapp. Det är hela 20 procentenheter som skiljer mellan den yngsta och den äldsta gruppen i mätningen.

Vår tids överkonsumtion märks sällan så tydligt som just under julen. Varje år nås vi av nyheten att julhandeln återigen slagit rekord. Även om förra årets "Årets julklapp" var det återvunna plagget så var 2018 inget undantag. Bara under december månad omsatte detaljhandeln närmare 80 miljarder kronor, varav 23 miljarder beräknas ha varit julhandel.

Enligt Demoskops mätning påverkar all nykonsumtion vårt mående. Hela en av fem har ”ganska” eller ”mycket stor” klimatångest över sin nykonsumtion, och även här sticker unga vuxna ut i statistiken.

Det är inte så konstigt. Flygskam och köpskam har trots allt gått hand i hand under året, särskilt bland unga. Det är befogat. Faktum är att nykonsumtion står för dubbelt så mycket utsläpp som flygindustrin.

Oavsett om du firar en enkel jul eller slår på stort i sann Fanny och Alexander-anda så önskar LT:s ledarredaktion en fröjdefull, stressfri jul.

Och om du skulle drabbas av klimatångest över all nykonsumtion - glöm inte att tradera och lokala second hand-butiker gärna tar emot det du inte längre vill ha.