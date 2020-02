Lovisa Arvidsson: Hissmofors historiska scen hjälpte Löfven att hitta den röda tråden

I det lilla Folkets Hus i Hissmofors var det fullsatt under torsdagskvällen när statsministern skulle hålla tal. Människor stod längst med väggarna, längst bak fick även trappstegen utgöra sittplatser.

En förväntansfull stämning låg i luften. Det är faktiskt inte var dag en statsminister äntrar scenen på Folkets Hus i en liten jämtländsk by.

Och just platsen, Allan Edwalls hemmascen och bildningsplats, ramade in Löfvens tal. Att Edwall var en personlig favorit för statsministern, framgick tydligt. Men även att han var tagen av husets historia och människorna som gjort politiska avtryck härifrån.

Men Löfven berättade också att han genom LT:s ledare hade förstått att den tidigare statsministern Per Albin Hansson eldat massorna och ställt frågor inför socialdemokratins framtid, från just samma scen han själv stod på.

Först och främst Olof Palme, såklart. Statsministern passade på att berätta en legend från när Palme gick vilse på fjället i Storlien under en skidresa, vars primära syfte var att övertala Palme om att bli statsminister.

Socialdemokratins framtid, men framför allt det samhälle vi måste bygga för framtiden, stod i centrum för talet.

Även här lyftes LT:s ledare, ett öppet brev till statsministern, fram.

"Jag läste Länstidningens ledare idag, om marknadskrafter som vunnit mark på bekostnad av samhällsservice, särskilt på landsbygden" sade statsministern och lyfte fram exempel på där samhället dragit sig tillbaka.

Posten. Järnvägen. Vårdcentralerna. Vägunderhållet.

S största projekt är återupprättandet av det starka samhället i hela landet, sade Löfven. Men det starka samhället handlar inte bara om staten, utan det starka samhället som i bygden, byn och staden. Människorna som gemensamt tar sig an uppgiften att hjälpas åt för att alla ska kunna bli den bästa versionen av sig själva.

Det behövs "ett helt lands hjälp för att bli sitt bästa jag", sade Löfven och lyckades därmed knyta samman varje människas individuella resa med kollektivets. Vill vi ha ett starkt samhälle måste vi också arbeta tillsammans, var den ideologiska poängen.

Hej Främling och Surfbuktens projekt "Cykling utan ålder" lyftes fram som inspirerande exempel på när människor organiserar sig för att hjälpa andra. Att göra det lite bättre för en annan människa, och därmed för hela samhället. Vare sig man är deltidsbrandman, hjälper till att rädda den lokala affären eller engagerar sig ideellt.

Den oro människor känner idag, över att nästa generation riskerar att få det sämre än sina föräldrar. Eller rädslan över att inte få plats på ett äldreboende, om vårdcentraler som lägger ner och potthål i vägar som inte underhålls. Allt det kanaliseras i ett missnöje som egentligen bottnar i högst rimliga förväntningar på samhället, sa Löfven.

Socialdemokratin har haft en dyster resa i opinionssiffrorna de senaste åren. Den resan delar de med S-partier i flera europeiska länder.

Men frågan är om inte den ideologiska röda tråden i Löfvens tal i Hissmofors sätter fingret på en springande punkt: Samma oro för framtiden fanns redan under Per Albin Hanssons och Olof Palmes tid. Då byggdes folkhemmet och sociala reformer lyfte Sverige ur fattigdom, steg för steg.

Statsministerns tal i Hissmofors kan vara det mest ideologiska han hållit. Och han såg ut att trivas som fisken i vattnet på Allan Edwalls hemmascen i Hissmofors.

Mycket av det är idag nedmonterat, upphackat och privatiserat. Politiken måste åter ta makten från marknadskrafterna och återupprätta det starka samhället.

För att låna det afrikanska uttrycket "det krävs en by för att uppfostra ett barn", så krävs det ett helt land för att bli sitt bästa jag. Det starka samhället måste fungera för att alla människor ska få förutsättningar att nå sin fulla potential.

