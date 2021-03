Lovisa Arvidsson: Fem saker jag önskar från länets sossar

Nedräkningen mot valet 2022 har börjat och det är hög tid för länets socialdemokrater att fundera över vad man vill gå till val på. Men lika mycket handlar en valrörelse om vad man vill sända ut för signal som om vem man är som socialdemokrat.

Här kommer en lista med fem förslag från ledarredaktionen:

1. Välj en politisk fråga som gör skillnad i samhället och kör den hårt

Svårt att välja? Mitt förslag: Säkerställ att det finns tillräckligt med behöriga lärare i länets alla skolor. Baserat på Skolverkets prognos över behovet av lärare från 2018 behöver 1 000 heltidstjänster för lärare inom förskola, fritids, grundskola och gymnasium rekryteras i länet mellan 2019-2023. Rekryteringsbehovet mellan år 2024-2028 är 670 heltidstjänster. Vad vill Socialdemokraterna i Jämtland göra för att säkerställa att länets barn och ungdomar har behöriga lärare?

Lärarbristen är en välfärdsfråga det talas alldeles för lite om. Det handlar om rätten till kunskap var man än bor i landet, det handlar om demokrati och det är en fråga om att Jämtlands län ska vara en plats där man vill låta sina barn växa upp. Menar man allvar med att vara ett parti som försvarar och utvecklar välfärden så borde den skyhöga lärarbristen vara en prioriterad fråga.

2. Glöm inte att ni är socialdemokrater!

Vi lever i en tid som är fundamentalt nyliberal. Till och med skolor och vårdcentraler refererar allt oftare till elever och patienter som kunder, som ett led i marknadens intåg i välfärdsbranschen. Det är en absurd utveckling där det enda sunda som socialdemokrat är att reagera med ryggmärgen. Om du som sosse inte reagerar på när privata skoletableringar sker på bekostnad av såväl skattepengar som kvaliteten i elevernas skolgång bör du fundera över historien om den kokande grodan.

Summa kardemumma: Se till att vara en välfärdens väktare! Var högljudd och besvärlig när näringslivets lobbyister och borgerliga politiker försöker dribbla bort frågan genom att hävda att det inte spelar någon roll att skattepengar slinker ner i riskkapitalbolags fickor så länge jobbet blir gjort.

3. Lägg fram politiska förslag som matchar er retorik

Om ni skriker för fulla halsar över exempelvis ovan nämnda exempel, se då till att matcha den retoriken med politiska förslag. Det är fantastiskt att Östersunds socialdemokrater har tagit fajten mot de politiska besluten bakom Engelska skolans, IES, etablering i Östersund men det har varit oroväckande tyst om partiets egen lokala skolpolitik. Vad vill S med skolan i Östersunds kommun? Hur ska man hantera situationen med dyra mindre skolor eller de skolor som har stora renoveringsbehov?

Skolpolitik är en av de svåraste sakerna man kan ägna sig åt som politiker just för att stora känslor och symbolfrågor tenderar att vara inblandade, för att inte glömma starka och högljudda väljargrupper. Var inte rädda för att berätta vad ni vill göra annorlunda.

4. Släpp förvaltaridentiteten och bredda partiet

Ett av de tunga oken för Socialdemokraterna är identitetsarvet som kommer med partiets historia. Menar man allvar med att vara en folkrörelse så måste den bredden synas, både internt och externt. Börja söka med ljus och lykta redan nu efter de medlemmar som kan tänka sig att forma laget som ska äga den politiska scenen vid valet 2022, och se till att lyfta fram dem i era digitala kanaler. Efter drygt 20 år inom arbetarrörelsen är min erfarenhet att dessa personer finns, men inte sällan skräms av partiets höga trösklar eller av vattenkammade 22-åringar som kan partiboken utantill.

5. Ta hand om varandra

Jag har den största respekt för alla som väljer att ägna en del av sin fritid (fritidspolitiker) eller en del av sitt yrkesliv (heltidspolitiker) åt att försöka göra samhället lite bättre utifrån sina värderingar - oavsett parti. Ni är en av demokratins grundbultar! Men, politiken kan också vara fruktansvärd ensam, särskilt då hat och hot, drev på sociala medier och en allmänt polariserad samhällsdebatt breder ut sig.

Min absolut största önskan inför den nedräkning som nu sker inför valet 2022 är att skarpa argument går hand i hand med snällhet.

Min absolut största önskan inför den nedräkning som nu sker inför valet 2022 är att skarpa argument går hand i hand med snällhet. Var snälla mot varandra och backa varandra internt inom partiet, ni behöver varandra! Men var också snälla mot era meningsmotståndare. Politiken behöver vara en hållbar plats att verka inom. Det finns ingen motsättning mellan en skarp argumentation och en värdig ton. Om era meningsmotståndare ändå kör fulspel, tänk på Michelle Obamas ord: “When they go low, we go high”.