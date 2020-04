Lokala småföretagare gynnas när bilbranschen vill köra på frusna sjöar: ”Det enkla är det geniala”

Det engelska företaget Below Zero avslutade nyligen årets iskörningar med sina klassiska porschar på Kvarnsjöns is i Kall. Åtta år i rad från januari till mars har företaget arrangerat körningar. Kostnaden för deltagarna är inget för vanliga löntagare men evenemanget är trots priset omåttligt populärt. Det flyger in deltagare från hela världen, ofta hela familjer som vill kombinera med allt annat som finns att göra i Åre. Även om körningarna omsätter mångmiljonbelopp bara på några månader så kostar det också för arrangörerna. Mycket av omsättningen landar därför lokalt och har betydelse för både lokala företag och jobb.

- Men det finns fler aktörer. I över 20 år har det körts bil på isarna i Åre kommun också för vanligt folk. På Helgesjön, på Andsjön i Ottsjö, i Gulåviken utanför Järpen intill Molanda flygplats pågår mycket aktiviteter och på Åresjön har de flesta bilfabrikanter genom åren lanserat och marknadsfört nya bilar genom roliga event. Totalt blir det tusentals gästnätter, man måste förstå att det blir mycket pengar till den lokala näringen, säger Mattias Lönn, som driver företaget Event & People i samma bransch.

Martin Söderström är tillväxtchef i Åre kommun.

– Verksamheter av olika slag som lockas hit av vår miljö och i sin tur driver utveckling och tillväxt välkomnas och uppskattas från mitt perspektiv. Just denna verksamhet är väl inte den största i kommunen, men alla bäckar små, säger Söderström.

LT var på plats under en av de sista dagarna och följer efter Hotell Kallgårdens minibuss utefter den ringlande skogsvägen till Sågvallens jaktstuga intill Kvarnsjön. Det är dags att servera dagens lunch som består av älgköttbullar med sås, lingonsylt och potatis. Totalt kommer Kallgården ha serverat drygt 1000 luncher innan isarna tinat upp.

Synergierna av evenemanget är tydlig. Bonden i Kall, Erik Alexandersson, kan tack vare evenemanget ha en man anställd vintertid. Han sköter bland annat vägen till Sågvallen, drar upp banorna på Kvarnsjön och håller undan snön vid den vita igloon som monterats upp på isen. Porscharna hyrs in i en varmbonad fabriksbyggnad i Kall, där mekanikerna också har tillgång till en separat verkstad. Deltagarna bor på Cooperhill och andra hotell i Åre. Personalen på pensionat Edhsgården i Kall handlar på Ica, tankar alla bilarna – även porscharna – på macken och de äter sina middagar på Kallgården.

Jens Strindlund är ansvarig för igloon på Kvarnsjön, han åker dit klockan sex varje morgon, tänder upp i kaminen så att det är varmt och när gästerna kommer och ser till att det finns kaffe, te, frukt, kakor och att det är städat och snyggt. Han kontrollerar att banorna är okej och på dagarna håller Jens koll och drar loss de som kör av banan och fastnar i snövallarna.

Vad är det som gör det hela så framgångsrikt?

– Jag tror att det enkla är det geniala. Ta bara det här med maten. Luncherna som serveras är vanlig svensk husmanskost. Väldigt gott men enkelt och det verkar gå hem. För de som flugit in från Zürich, Los Angeles, Lissabon eller var de än kommer ifrån och är vana med ett helt annat liv, så blir det exklusivt att komma upp hit och hamna mitt ute i ingenstans. En och annan kanske frågar om det finns björn men det är ingen av dem som gnäller över utedasset eller att de får gå och pinka rakt ut i snön. Kaffet i igloon är vanligt pulverkaffe, det finns ingen fancy kaffemaskin. Likadant med bilarna, det är gamla porschar utan elektronik med mycket nostalgi. Här upplever de också en helt annan frihet än på andra ställen. Vi har instruktörer som tidigare var bland de största racingstjärnorna, men de styr inte så mycket utan gästerna får köra ganska fritt. Det är det här de vill ha och därför kommer hälften också tillbaka, berättar Jens.

Londonbon Kevin är i Kall för femte gången. LT träffar honom i igloon under ett uppehåll. Kevin kör banracing sommartid och tar tillfället i akt att träna så mycket han kommer åt. Som de flesta gillar han en äkta gammal klassisk porsche, trimmad och avskalad, helst från 70-talet.

– Annars blir det ingen riktig känsla, säger Kevin.

Hur känns det för en Londonbo att vara i Kall?

– När jag varit här och kommer tillbaka till London så känns det att jag varvat ner ordentligt. Det är en stor kontrast mot livet jag lever i övrigt. Stillheten, tystnaden, den storslagna naturen och hela upplägget här, miljön med bergen runt omkring, snön, jaktstugan och igloon ute på isen. Jag skulle föredra att vara här mer, säger Kevin, kränger sig in i porschen, spänner fast fyrpunktsbältet och drar iväg ut på banan för ytterligare några varv. Kanske ett bra sätt att varva ner genom att varva upp en porsche.

Fotnot: Namnet Kevin i artikeln är fingerat.