Locka älg i brunsttider – svår konst men mycket spännande

Det hela är mycket spännande och lite av en konst som man inte lär sig behärska i all hast. Personer som är framgångsrika i att locka till sig älgtjurar under brunsten har ofta fått testa sig fram under flera år för att riktigt behärska metoden, med allt vad det innebär. I dag går det fint att lära sig hur det ska låta på internet men detta är bara en del av konstens alla beståndsdelar.

Både tjuren och kon har ett kort och nasalt kontaktläte som används under den mest intensiva perioden när brunsttiden infaller vilket vanligtvis är under några veckor i månadsskiftet september-oktober. Kon har dessutom ett mer utdraget läte som hörs ganska långt. Tillsammans med det vanliga kontaktlätet utgör detta älgläte en spännande ingrediens att servera på lämpliga platser där man hoppas få besök framför kameralinsen.

Med tanke på vindriktningen har jag denna morgon valt att placera mig på en liten höjd med fina uppehållsområden för älg strax nedanför mig. Det är alltså bra att i förväg känna till olika ställen där vindriktningen får avgöra vilken som passar bäst att inta just den aktuella dagen. Älgen har ju ett oerhört känsligt luktsinne och den mänskliga doften kan enkelt spoliera hela föreställningen.

Efter en stund har jag lyssnat färdigt efter ljud i omgivningen och förberett min kamera på stativ. Om det kommer en älg är det oerhört viktigt att inte avslöja sig med främmande ljud eller minsta rörelse. Att lyfta en kamera eller kikare upp och ner är helt förkastligt när tjuren som kommit fram kanske står och bedömer situationen med blicken låst på den som lockar, under många och långa sekunder. Däremot är min erfarenhet att man inte behöver kamouflera sig lika mycket som då man exempelvis lockar på räv eller rådjur.

Då jag inledningsvis lockat lite lågt med ett kontaktläte, för att inte chocka en eventuell älg i närheten, ökar jag ljudet något. Efter en lyssnarpaus kommer min trattformade lur fram, vilket förstärker ljudet i den relativt tysta morgonen. Då ljudet denna morgon når ut väldigt långt förbereder jag mig på en längre väntan. Det tar ju tid för en tjur att förflytta sig om han befinner sig på långt avstånd. De större tjurarna har dessutom i regel ett mer försiktigt och långsamt närmande, så det kan ta minst en timme under nuvarande förhållanden.

* * * *

Efter en stund med ytterligare korta kontaktläten drar jag på med kons utdragna brunstläte i olika riktningar. Ny spännande väntan och lyssnarpaus. Inget svar. Några nötskrikor som bråkar på avstånd är det enda som hörs. Kanske valde jag ändå fel plats denna morgon? En korp som hörs på avstånd får mig att hoppa till, men snart är jag tillbaka i verkligheten igen.

Så äntligen händer det! Ett kontaktläte hörs på långt avstånd och jag förstår att det nu kan hända spännande saker. Eftersom vindriktningen inte har förändrats känns det fortfarande hoppfullt. Det är nu som det mest efterlängtade momentet infinner sig. Är det bara en mindre tjur eller är det jättetaggaren som närmar sig? Bara på ljudet är det inte alltid lätt att avgöra storleken på älgen som är i antågande. Men efter en stund blir det ändå uppenbart att det är en större herre som är på ingång, vilket inte direkt gör situationen mindre spännande. Flera minuter långa och tysta pauser ibland från tjurens sida talar sitt tydliga språk. En yngre tjur däremot närmar sig oftast med snabba och oförsiktiga steg.

Jag hör hur kontaktlätet kommer närmare. Om älgtjuren nu fortsätter i samma riktning måste han snart passera en liten öppning i skogskanten framför mig, där jag nu har all min koncentration riktad. Ska han genomskåda det hela innan han når dit kameran kan fånga honom? Plötsligt blir det helt tyst. Jag förstår att tjuren nu stannat upp och står stilla för att värdera situationen. Det blir nästan spännande i överkant när det bara fattas en liten bit för att han ska nå öppningen. Men efter några evighetslånga minuter kommer han igång igen och träder försiktigt fram i öppningen precis som jag önskat.

Text och Foto: Göran Ekström