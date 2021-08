LO Rindberg: Jazzsäsongen kan inte starta bättre än såhär

Äntligen ska vi få gå på levande konserter igen och tillsammans njuta av gästspel med namnkunniga och framstående musiker. Som vi har längtat!

Efter ett drygt års nedstängning av offentliga konsertarrangemang till följd av coronapandemin drar nu konsertsäsongen igång och först ut av arrangörer är föreningen Jazz i Jemtland, som aviserar hela åtta stjärnspäckade konserter i Östersund under höstsäsongen.

Det blir en riktig rivstart tisdag 31 augusti då Stockholm Swing All Stars suveräna och mycket rutinerade musiker gästspelar på Gamla Teatern. Vi kan av allt att döma vänta oss en riktig höjdarkonsert och en närmast klassisk jazzrepertoar med låtar av Duke Ellington, Count Basie, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Johnny Hodges och Neil Hefty. Bandet har just spelat in och givit ut dessa låtar på skiva.

Det är bluesigt, svängigt, lekfullt och uppfinningsrikt av en septett genuina jazzprofiler och oerhört skickliga instrumentalister.

På den nya skivan ”! ! ! Vol. 1” , den sjätte i ordningen (utgiven på Imogena Records), från vilken vi kan vänta oss en del av den repertoar som kommer att bjudas vid konserten i Östersund, rivstartar bandet med ett svängigt och mycket speciellt arrangemang av Fredrik Lindborg på George Gershwins ”The man I love”, med en härlig trumpetsoloattack av Karl Olandersson.

Trombonisten Dicken Hedrenius är en annan framstående solist, bland annat i Ellingtons ”I got it bad”. Fredrik Lindborg återkommer sedan i en intensivt svängig improvisation till Charlie Parkers ”Segment”. En mycket rivig version av Johnny Hodges ”Wings and Things” är också värd att nämna bland alla nytolkningar av jazzklassiker på denna skiva.

Men, som sagt, tisdag 31 augusti kommer vi att få höra mer av den eminenta septetten och deras nytolkningar av gamla jazzklassiker på Gamla Teatern i Östersund.

Jag tror att vi jazzfans har en riktig högtidsstund att vänta oss. Jazzsäsongen efter coronapandemin kan inte starta bättre.

Fakta // Recension

Stockholm Swing All Stars

! ! ! Vol. 1

Imogena Records

Fakta // Jazz i Jemtlands höstprogram på Gamla Teatern, Östersund

Tisdag 31 augusti 19.30: Stockholm Swing All Stars

Tisdag 14 september 19.30: Champian Fulton Trio

Tisdag 21 september 19.30: Ale Möller gästar Norrbotten Big Band

Tisdag 28 september 19.30: Snorre Kirk Quartet

Tisdag 5 oktober 19.30: Maria Kvist Trio - Jämtlandssångerna

Tisdag 26 oktober 19.30: Perico Sambeat Quintet möter Nordiska Blåsarkvintetten

Tisdag 9 november 19.30: Stockholm Jazz Orchestra och Göran Strandberg

Tisdag 23 november 19.30: Ellen Andersson Band