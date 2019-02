Tuff smäll för Ogemar Hellgren: bröt benet i tävling i USA: "Så surt att det skulle ta slut på det här sättet"

Den 26-årige jämten var på väg mot en perfekt avslutning av säsongen. Med bara någon tävling kvar av den amerikanska proffstouren hade han och två andra konkurrenter ungefär ett likaläge att ta hem den totala segern i klassen.

– Jag låg trea innan helgen, men hade läge att avancera. Vi som låg i topp, en kanadensare, en amerikan och jag, var alla på pallen i lördags.

Senare under lördagen tog allt slut för Ogemar Hellgren. Svensken landade olyckligt med skotern i ett av heaten och smällen tog riktigt illa.

– Jag landade med rakt ben i en hård smäll. Jag kände direkt att det var något fel.

Ogemar Hellgren fick hjälpas av skotern och bort från tävlingsområdet till närmaste sjukhus. Där konstaterades det att han brutit skenbenet.

– Det känns otroligt surt. Det har gått så bra under hela vintern. Teamet har fungerat bra och jag har bara blivit snabbare. Jag var med i kampen om mästerskapet.

Vad händer nu? – Jag ska flyga hem i veckan. Där blir det mer kontroller och en operation.

Marcus Ogemar Hellgren har haft otur med skador under sin karriär. 2015 bröt han nyckelbenet under träning inför Clash of Nations på Lugnet i Falun och 2016 drabbades han av en liknande benfraktur som nu, dessutom i samma ben.

Skadan kan påverka östersundarens framtid i proffstouren i USA. Men förmodligen finns årets starka resultat med i bilden när det ska diskuteras nya kontrakt.

– Det är så tråkigt att årets säsong skulle ta slut så här, men jag tror ändå att det finns möjlighet att bli kvar här nästa säsong, menar Marcus Ogemar Hellgren.