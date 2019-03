Fartrekord och seger för Svarthålet racing under årets speed weekend: ”Hade gett upp”

Efter flera års slit hade laget lyckats bygga en pulsjetskoter som kom upp i en snitthastighet på 254,86 och en topphastighet på 258,62 kilometer i timmen. Rekordet ledde till seger i tävlingens klass för jetdrivna motorfordon.

– Det har tagit oss tio år att komma dit vi är. Första gången vi var med fick vi inte igång den och sen gick den sönder. Det tog något år innan vi ens kom över mållinjen. Varje framsteg har känns fantastiskt, säger Linus Nilsson.

Svarthålet racing består av honom, hans bror Jim Nilsson och Lars-Erik Björkman. Bröderna kommer från Halabacken i Mattmar och Lars-Erik Björkman från Svarthålsbyn i Bispgården.

Tävlingen, speed weekend, som hålls en gång per år går ut på att deltagaren så fort det bara går accelererar upp under en kilometer och sedan mäts medelhastigheten under 1,5 kilometer.

– Just den här tävlingen har man hållit på med i USA under flera årtionden. Där kör man i saltöknen och du får köra så fort du kan, säger Linus Nilsson.

TV Se Svarthålets racings pulsjetskoter gasa iväg mot vinst:

Trots de höga hastigheterna har ingen i laget skadats.

– Det har brunnit upp lite byxor för oss, men nu har vi brandmanskläder. Motorn sprack ett år och en svetslåga brände igenom byxorna men ingen brände sig. Vi hade tre eller fyra par byxor på oss men efter det blev vi sponsrade med begagnade brandmanskläder.

Linus Nilsson trodde inte att laget skulle komma hem med ett rekord efter årets tävling. Åket innan hade gått dåligt, något vibrerade och det var sidvind och svårt att hålla kvar på banan med pulsjetskotern.

– Det var första åket för dagen och jag var nervös och hade höga förväntningar. Inför andra åket hade jag gett upp och då kan det bara bli bättre. Jag trodde nästan att de drev med mig när de läste upp hastigheten.