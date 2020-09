LIVE-TV 12.00: Utveckling av stadskärnan – samtal med politiker och näringsliv om framtiden

Det är Destination Östersund som tillsammans med butik Vågen Zero Waste arrangerar 2020 års version av höstmarknad i Östersund. Under namnet Local Hero Östersund kommer man under tre dagar att livesända samtal, debatter och musik med olika politiker, ledarskribenter, hantverkare, entreprenörer och konstnärer.

Fredagens samtal kommer att handla om stadsutvecklingen i Östersund. Moderator är Maria Svensson Wiklander från Gomorron. Hon gästas bland annat av streetart-konstnären Gustav ”Kape” Hedström, fotografen och entreprenören Sara Gärdegård, ÖP:s och LT:s ledarskribenter Marcus Åsling och Lovisa Arvidsson samt LT:s chefredaktör Karolin Johansson, kommunalrådet Bosse Svensson och Calle Hedman från Destination Östersund. Musik från bland annat P Danjelsa.

På vår sajt kommer du kunna ta del av samtalen alla dagar. Det går även att besöka höstmarknaden fysiskt, på Prästgatan 39, mitt i Östersund.

Se sändningen i spelaren nedan (producerad av Nightline AB):