LIVE-TV 12.00: Kulturen under corona – panelsamtal med författare, skådespelare och musiker om hur man överlever

Det är Destination Östersund som tillsammans med butik Vågen Zero Waste arrangerar 2020 års version av höstmarknad i Östersund. Under namnet Local Hero Östersund kommer man under tre dagar att livesända samtal, debatter och musik med olika politiker, ledarskribenter, hantverkare, entreprenörer och konstnärer.

Lördagens tema är kultur och hur man inom kulturen drabbats, påverkats och ställt om i sina respektive verksamheter. Martin Kjellerstedt är moderator och han gästas bland annat av skådespelaren Lovisa Jonasson Dagher som var årets Arnljot och första kvinna att spela rollen samt LT:s kulturredaktör Sara Strömberg.

På vår sajt kommer du kunna ta del av samtalet. Det går även att besöka höstmarknaden fysiskt, på Prästgatan 39, mitt i Östersund.

Se sändningen i spelaren nedan (producerad av Nightline AB):