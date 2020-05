LISTA: Tryck play för teater – Malin Palmqvists 12 tips på webbsänd scenkonst i coronatider

Något jag verkligen uppskattar med teatern som konstform är den koncentration som teaterrummet erbjuder. Ett här och ett nu mellan levande människor, fritt från yttre distraktioner. När teatern flyttar hem via webben får man själv försöka återskapa den känslan. Jag tycker det kan vara svårt att hitta koncentrationen i tv-soffan. Ibland är det bättre med en mindre skärm med hörlurar. Det kan likna koncentrationen i teatersalongen mer. Det finns hur som helst enormt mycket att uppleva, här kommer några tips:

1. Theatre de complicités ”The encounter” såg jag på teaterfestivalen i Edinburgh 2015 (https://www.ltz.se/artikel/kronika-scenkonsten-klar-av-sig-i-edinburgh). Nu streamas den fram till den 22 maj. Simon Mc Burney ensam på scen i ett suggestivt drama som suger in publiken i en resa uppströms Amazonas ut ur tiden. Viktigt att se med hörlurar! www.complicite.org/theencounteronline.php

2. Malmö dockteater använder presskonferensen som form i korta träffsäkra samtidskommentarer på teaterns facebooksida. Kl. 14, lite nu och då: https://www.facebook.com/MalmoDockteater

Malmö stadsteater streamar bland annat nyskrivna ”Prekariatet” – väl värd att se om osäkra anställningar sjungna a cappella https://www.malmostadsteater.se/play/prekariatet

3. Västerbottensteaterns clownversion av Tjechovs ”Tre systrar” hann spela några gånger innan allt blev inställt. Nu går den att se på VBT Play – filmad med publik – som också erbjuder berättarföreställning och improviserad melodifestival. https://vasterbottensteatern.se/om-oss/vbt-play/

4. Estrad norrs ensemble som skulle spelat ”Fågeln i mig flyger dit jag vill” har nu läst in boken med bilder, gjort kortare klipp av klassiker och inskickade texter. Dessutom Hoven Droven-konsert på https://estradnorr.se/digital-scen.html

5. Theatertreffen i Tyskland webbsände för första gången sina utvalda uppsättningar tidigare i maj. Tre av föreställningarna; ”Hamlet”, ”Persona” och ”Tartuffe oder das Schwein der Weisen” visas till slutet av juli på tyska. https://www.berlinerfestspiele.de/en/berliner-festspiele/programm/on-demand/theatertreffen.html

6. Undantagets uppmärksammade ”Jakten på Nils Holgersson” från ifjol. Mycket som visas nu är gratis men den här kostar. Helt rimligt, coronakrisen drabbar kulturbranschen hårt. https://manicmotion.streamingbolaget.se/play/collections/1242402149824991232

7. Nu i maj skulle Riksteaterns ”Domedagen” med Stefan Sundström och Martin Emtenäs ha spelat i Krokom. Nu går den att se på Riksteaterns playkanal. Där finns också bland andra Västanå teaters ”Eddan” med text av Jon Fosse och i regi av Leif Stinnerbom. https://www.riksteatern.se/riksteatern-play

8. Unga Klara är en av Sveriges bästa scener för barn och unga. På ungaklara.se finns nu rörelsebaserade ”För att jag säger det” för förskoleålder, “Girls will make you blush” från 13 år och ”Ocean” från åk 8 i samarbete med Lumor teater. Perfekt för skolor, barnomsorg eller hemma.

9. SVT ger mängder av streamad scenkonst nu: Alexander Ekmans ”Eskapist”, Mammas nya killes ”Ett kunskapslyft”, Norrlandsoperans ”Turandot”, Birgitta Egerbladhs ”Händelser i hemmet”, Dramatens ”Bortbytingen” och “Peer Gynt” samt Helsingsborgs stadsteaters ”Egenmäktigt förfarande”. https://www.svtplay.se/genre/scen

10. The Met repriserar sitt digra operautbud med ny opera varje kväll som ligger ute 23 timmar. https://www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-streams/

Stockholmsoperan streamar flera av sina uppsättningar på Operanplay.se På Operavision.eu streamas operor från olika europeiska operahus.

11. Även Dramaten har en diger playtjänst. ”Utvandrarna” med Rolf Lassgård och Stina Ekblad, Dostojevskijs ”Idioten” och ”Liv Strömquist tänker på dig”. Här finns också både Kristina Lugns ”Idlaflickorna” och PO Enquists ”Bildmakarna”. https://www.dramaten.se/play

12. Håll också koll på National theatre i London https://www.nationaltheatre.org.uk/nt-at-home, Cirkus cirkörs innovativa digitala manege https://cirkor.se/cirkorfilm , sajten hemmakultur.se och youtubekontot The shows must go on! som streamar stora musikaler https://www.youtube.com/channel/UCdmPjhKMaXNNeCr1FjuMvag.