Lista: Teaterhösten i länet – 20 föreställningar att se fram emot

Bräcke

21 oktober: "Kanske Romeo och Julia" Clownen Stefan försöker spela alla roller i Shakespeares klassiska kärleksdrama. Skådespelaren Jens Nilsson i huvudrollen. Plats: Norden Bio i Kälarne.

Härjedalen

17 oktober: "Bygdens söner". Skådespelaren Peter Jansson spelar fem roller i denna komedi, direkt sprungen ur landsbygdens dråpligheter. Ett samarbete mellan Riksteatern och Östgötateatern. Lokal: Folkets hus i Lillhärdal.

Krokom

19 september: "Kartan över oss". En hörlursvandring om framtiden i ett inre landskap av Joakim Rindå, Lisa Färnström och Hampus Norén. För att uppleva verket använder publiken sin egen mobil och egna lurar. Mobilen behöver ha tillgång till internet och GPS. Lokal: Magneten i Krokom.

1 oktober: Folkkäre Ronny Erikssons nya föreställning "Greatest hittills" är en blandning av musik, satir och ståupp. Lokal: Krokomshallen i Krokom.

20 oktober: "Bygdens söner". Skådespelaren Peter Jansson spelar fem roller i denna komedi, direkt sprungen ur landsbygdens dråpligheter. Ett samarbete mellan Riksteatern och Östgötateatern. Lokal: Folkets hus i Lillhärdal. Lokal: Bygdegården i Tångeråsen.

10 november: "Lev". Ett musikperformance med musik och ljudloopar. Ellenor Lindgren, som både har skapat och framför verket har inspirerats av författaren Sara Lidman. Lokal: Cederbergsskolan i Föllinge.

25 november: "Nytt och gammalt", en musikföreställning. Mer information kommer senare. Plats: Magneten i Krokom.

9 december: Folkmusikgruppen RASK från Mattmar ger sin konsert "Musik i juletid". Plats: Magneten i Krokom.

Ragunda

19 september: "Kartan över oss". En hörlursvandring om framtiden i ett inre landskap av Joakim Rindå, Lisa Färnström och Hampus Norén. För att uppleva verket använder publiken sin egen mobil och egna lurar. Mobilen behöver ha tillgång till internet och GPS. Lokal: Centrumbiografen i Hammarstrand.

2 oktober: Folkkäre Ronny Erikssons nya föreställning "Greatest hittills" är en blandning av musik, satir och ståupp. Lokal: Nornan i Stugun.

Strömsund

21 oktober: "Bygdens söner". Skådespelaren Peter Jansson spelar fem roller i denna komedi, direkt sprungen ur landsbygdens dråpligheter. Ett samarbete mellan Riksteatern och Östgötateatern. Lokal: Föreningshuset i Hoting.

3 november: "Ædnan", i regi av Malin Stenberg i samarbete med Giron Sámi Teáhter baseras på Linnea Axelssons Augustprisbelönade bok som berättar de om tre generationer samiska kvinnor från tidigt 1900-tal och fram till vår tid. Plats: Folket hus i Strömsund.

Östersund

19 september: "Kartan över oss". En hörlursvandring om framtiden i ett inre landskap av Joakim Rindå, Lisa Färnström och Hampus Norén. För att uppleva verket använder publiken sin egen mobil och egna lurar. Mobilen behöver ha tillgång till internet och GPS. Lokal: Storsjöteatern.

3 oktober: "Bröllopstårtan" av Bekah Brunstetter med Kajsa Ernst i huvudrollen. Hon driver ett bröllopsbageri och får i uppdrag att baka en tårta åt sin bästa väns dotters bröllop. Lyckan är stor, ända tills hon inser att bröllopet är samkönat. Lokal: Storsjöteatern.

6 oktober: Riksteaterns "Slick" är ett dansperformance där Sofia Södergård rör sig på scenen transformerad till dragkingen Qarl Qunt. Lokal: Storsjöteatern.

7 oktober: "Taha"är internationellt prisbelönt drama för sin berörande historia som börjar i Palestina innan andra världskriget och slutar i London ett halvt sekel senare. Lokal: Storsjöteatern.

11 oktober: Norrdans nya föreställning "Our house is on fire" beskrivs som ett dansmanifest och baseras på ett tal av klimataktivisten Greta Thunberg. Lokal: Storsjöteatern.

29 oktober: "Ædnan", i regi av Malin Stenberg i samarbete med Giron Sámi Teáhter baseras på Linnea Axelssons Augustprisbelönade bok som berättar de om tre generationer samiska kvinnor från tidigt 1900-tal och fram till vår tid. Lokal: Storsjöteatern.

3 november: Körsångerskorna Kerstin Ryhed och Britta Bergström, kända från bland annat "Allsång på Skansen" och "Så mycket bättre", kommer tillbaka till länet med musikföreställningen "Kulissen". Lokal: Storsjöteatern.

8 november: "Chefen" av Malin Axelsson. Ett kontorsdrama om mellanchefen Jenny. En samproduktion mellan Kulturhuset Stadsteatern Stockholm och Riksteatern. Lokal: Storsjöteatern.

11 november: "Kvinnorkan": Fem generationers kvinnor berättar sin historia. Kraft, lekfullhet och svärta. Lokal: Storsjöteatern.

19 november: Världspremiär för "Play 3.0" blir det när nycirkusgruppen Sirqus Alfon återvänder med ytterligare en hisnande föreställning som ska blanda feelgood med högteknologi. Lokal: Storsjöteatern.

22 november: Nordcirkus förflyttar sig från basen i Edsåsdalen och bjuder på cirkus, joik, sång och musik i"Midvintersaga", som de beskriver som en genusbearbetad saga. Föreställningen bygger på Zacharias Toelius berättelse om Sampo Lappelill. Lokal: Storsjöteatern.

24 november: "Beatus plays the Beatles". Fyra rutinerade musiker, som vanligtvis brukar spela med Robert Wells hyllar sina idoler – The Beatles. Lokal: Storsjöteatern.

