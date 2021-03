LISTA: ÖFK gör historisk rekrytering – här är fem kandidater till jobbet som sportchef

Under torsdagen gick ÖFK ut med en jobbannons för rollen som sportchef i klubben. Där fanns ett antal kriterier som den rekryterade personen skulle uppfylla för att passa rollen.

• Gedigen erfarenhet av ledarskap i, samt kunskap om idrottslig verksamhet.

• Gärna en akademisk utbildning, användbar i beskrivet uppdrag.

• Erfarenhet av och förmåga att förhandla spelarövergångar under tidspress

Utifrån dessa kriterier har Sporten kommit fram till fem namn som kan bli aktuella för rollen som sportchef.

1. Adil Kizil.

Kommentar: Det mest ofrånkomliga namnet då Kizils band till Amir Azrafshan är allt annat än svaga. De har båda spelat i olika lag tillsammans och framför allt har de redan testat på konstellationen sportchef/tränare i Dalkurd. Hösten 2019 lämnade Kizil Dalkurd för jobbet som chefsscout i Helsingborg. Ett år senare är han arbetslös efter att HIF åkt ner i superettan.

Sannolikhet: 40 procent.

2. Joel Cedergren.

Kommentar: Den gamle Gif Sundsvall-tränaren kopplades ihop med ÖFK så sent som i slutet av förra året då han enligt Sportens uppgifter fick ett erbjudande om att bli ny akademichef. Då tackade han nej, men kanske kan det här jobbet locka mer? Bör ha en gedigen kunskapsbank om fotbollen i Norrland, ett område ÖFK tidigare uttryckt att man vill bli bättre på att omfamna.

Sannolikhet: 20 procent.

3. Kujtim Bala

Kommentar: Den tidigare ÖFK-spelaren lämnade under uppmärksammade former rollen som sportchef i Jönköpings Södra under hösten.

Utöver sportchefsrollen i J-Södra har 30-årige Bala redan hunnit med att ha samma roll i Varberg och haft uppdrag som assisterande tränare i Halmstad efter att han lade skorna på hyllan 2017. Karriären avslutades i Dalkurd, där han under en period fick jobba tillsammans med Amir Azrafshan.

Sannolikhet: 15 procent

4. Hasse Eskilsson

Kommentar: Han är fortfarande ohotad etta på tronen när det kommer till fotbollskungligheter från Östersund. Har efter sin långa och framgångsrika proffskarriär bland annat varit tränare i Östersunds FK och även suttit många år i styrelsen för Hammarby.

Sannolikhet: 10 procent.

5. Björn Hamberg

Kommentar: Det här kanske låter lite märkligt. Han skrev nyligen på ett nytt kontrakt med Brighton fram till 2025 tillsammans med Graham Potter, Billy Reid och Kyle Macaulay. Men rollen skulle passa honom perfekt, dels med hans analytiska förmåga men också hans kontakter inom svensk fotboll.

Just nu är han kanske lite för avlägsen, men i en väldigt osäker fotbollsmiljö i England kan vad som helst hända. Ett drömnamn i framtiden för klubben.

Sannolikhet: 1 procent