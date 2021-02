LISTA: Nu kommer nya coronastödet – så mycket får din förening

Under fredagen fick klubbarna besked om summan av det nya stödet, som baseras på hur stor förlust som föreningarna gjort i förhållande till omsättning.

Av klubbarna i länet är det Östersunds IK som får mest denna gång med 99 000 kronor, men även Östersunds Curlingklubb får ett tillskott på 78 000.

Läs också: Coronaeffekterna drabbar curlingen: ”Tappat hälften av de äldre spelarna”

Stödet börjar betalas ut på måndag 1 mars och RF räknar med att alla ska ha fått sitt stöd under vecka 9, enligt ett pressmeddelande.

– Även om det känns bra att vi nu kan kompensera idrottsföreningarna till en del för uteblivna intäkter under slutet av 2020 är jag orolig. Inga föreningar har kompenserats fullt ut under 2020 och pandemin pågår. Just nu har vi inga mer löften om ytterligare stöd från regeringen från 1 mars och framåt. Som företrädare för landets största folkrörelse är det anmärkningsvärt inte minst när det samtidigt förlängs stöd inom andra områden – men inte idrotten. Våra engagerade ledare runt om i Sverige måste kunna känna att deras insatser värderas högre och att de kan lita på att föreningen även framåt kommer att kompenseras för att klara att överleva, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, i ett pressmeddelande.