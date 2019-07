LISTA: Här är vägarna som stängs av under Storsjöyran

Sjötorget

Sträckan Marité–Västra station kommer att vara avstängd 22 juli–8 augusti.

Strandgatan

Sträckan Frösöbron–Biblioteksgatan kommer att vara avstängd 22 juli–7 augusti. Trafik till och från Frösön hänvisas att köra via Rådhusgatan.

Vallaleden (inklusive halva södra körbanan på Frösöbron)

Sträckan Vallsundsbron–Frösöbron, samt halva södra körbanan på Frösövägen, kommer att vara avstängd 2 augusti–4 augusti. Trafik från Vallsundsbron hänvisas via Önevägskorsrondellen och vidare via Frösövägen.

Residensgränd och Köpmangatan

Sträckan Residensgränd–Törnstensgränd kommer att vara avstängd 31 juli–5 augusti. Avstängningarna berör även mindre delar av andra gator i anslutning till centrum, behörig trafik undantagen dagtid. Köpmangatan kommer att vara stängd under hela tiden, även dagtid.

Parkering för lastbilar och bussar tillhörande Stortorgets och Badhusparkens scener på Residensgränd mellan Storgatan och Köpmangatan samt längs Köpmangatan i norrgående riktning från Residensgränd mot Brogränd under perioden 31 juli–4 augusti.

Gångbron Östersund–Frösön

Under fredag 2 augusti och lördag 3 augusti mellan 18.00 och 03.00 kommer gångbron fungera som entré till Yranområdet från Frösön. Gång- och cykeltrafik som inte ska in på området utan vidare förbi centrum hänvisas under tiden via reserverat körfält på Frösöbron, detta gäller i båda riktningarna.

Källa: Östersunds kommun.