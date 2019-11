LISTA: Här är julkonserterna i Jämtland och Härjedalen

November

30 Julkonsert: En ros i december, Cantilenakören i Gäddede kyrka

30 "Varenka, flyktingarna och julen", sagostund med adventspyssel och fika hos Teater Dockan och jag på Fritshemsgatan 14, Frösön.

30 Octavas julkonsert i Lockne kyrka

30 Absolut Jämtland: I väntan på sjulsmäss, Hackås föreningshus

December

1 Absolut Jämtland: I väntan på sjulsmäss, Camp Sveg (fd Folkets Hus)

1 Stråkkvartetten Archi Jamt och Stora kyrkans Motettkör, under ledning av konsertmästare Bengt-Eric Norlén och dirigent Nicklas Strandberg, framför verket Gloria av Antonio Vivaldi.

1 Fyrhjuligen, Jan Löfgren, Anna Brandt, Henric Hallberg, Astrid Åslin, Slandroms bygdegård

1 Turnén "Änglaljus" med John Kluge som bjudit in Linda Lampenius och Py Bäckman, på piano Carina E Nilsson, Folkets Hus Östersund.

2 Anna-Lottas jul i samarbete med dirigenterna: Camilla Karlsson, Sebastian Hedlund och Tove Thofelt samt körerna C.A.M.I.N.G. Choir, Karl-Fredriks Kammarkör, Lugnviks Kyrkokör och Rådhuskören. Anna-Lotta Larsson och pianisten Andreas Landegren, Pingstkyrkan Östersund

4 Absolut Jämtland: I väntan på sjulsmäss, Folkets Hus Strömsund

5 Absolut Jämtland: I väntan på sjulsmäss, Hallgården, Hallen

6 Absolut Jämtland: I väntan på sjulsmäss, Bräcke Folkets Hus

6 Rockig julspelning med The Refreshments & Baskery, Rock'n'roll Christmas, Folkets hus, Östersund.

7 Absolut Jämtland: I väntan på sjulsmäss, Storsjöteatern, Östersund

7 Julkonsert: En ros i december med Cantilenakören i Stora kyrkan, Östersund

10 Fyrhjuligen, Svegs Kyrka

10 Julkonsert med kören Decibel, Ovikens gamla kyrka.

11 Lösa boliner – jazz och visor i vinterkväll, Magneten, Krokom

11 Fyrhjuligen, Orrgården, Oviken

11 Julkonsert med kören Decibel, Alsens kyrka.

11 I juletid 2019, Debbie Louise, Magnus Johansson, Marcos Ubeda, Bergs sångarförbund och Sunne-Norderökören, Bergs kyrka.

12 Fyrhjuligen, Stenhammarn, Mattmar

12 I juletid 2019, Debbie Louise, Magnus Johansson, Marcos Ubeda, Bergs sångarförbund och Sunne-Norderökören, Sunne kyrka.

13 Luciatåg med musikstudenter från Birkas musiklinje, Östersunds bibliotek

13 Luciakonsert i Stora kyrkan med Jämtlands gymnasium, Östersund.

13 Luciakonsert Duveds kyrka.

14 Östersunds församlings julkonsert med solister, körer, orkester och gemensam sång. Tema: Maria – som person, mor, Gudaföderska, ideal och myt.

14 Luciakonsert med Ceciliakören och Frösö ungdomskör under ledning av Anna Brandt, Hornsbergskyrkan.

14, 15 "Julens sånger" med Bräcke kyrkokör. Förband är spelmansgruppen ”För ro skull” under ledning av Curt Forsner som även är allsångsledare. Medmusikanter Richard Nilsson, Tomas Nilsson och Eva Laggren.

15 De vackraste julsångerna på finska i Lugnvikskyrkan.

15 Luciatåg med julspel, barnkörerna Körkul, Kristallerna och Stora kyrkans ungdomskör, Stora kyrkan Östersund.

15 "I vinterskrud", Undersåkerskören i Underåkers kyrka. Per Wiklander. Julkonsert m Lena Willemark/Lisa Rydberg/Sofie Livebrant

15 Frösö Gospel, julkonsert, Frösö kyrka

16 Körkonsert med Just for fun-körerna från Jämtlands musikskola och The Rockin Pots, Gamla teatern

17 Julkonsert med kören Decibel, Stora kyrkan, Östersund

17 Julkonsert med Birka folkhögskolas musiklinjer i Ås kyrka

19 Octavas julkonsert, Stora kyrkan, Östersund.

20 BLEK, Centrum, Hammarstrand

21 The Mamas & The Papas: Julkonsert 1, Sunne kyrka

21 Julkonsert med Roger Pontare och Ströms kyrkokör, Ströms kyrka.

22 Julkonsert med Lits hembygdskör och Häggenåskören, Häggenås föreningshus.

22 Mariebykören, solist Marit Eriksson, Marieby kyrka.

23 "Vi sjunger in julen", Näs kyrka.

