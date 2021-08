LISTA: Här är de billigaste och dyraste malusbilarna

Sedan den 1 april finns det ett nytt skattesystem för bilar i Sverige – det så kallade bonus malus-systemet.

Privatpersoner som köper en miljöbil kan få ett bidrag på upp till 70 000 kronor på bilens nypris. Dessutom är fordonsskatten för miljöbilar betydligt lägre än för bensin- och dieselbilar.

– Miljöbilsägaren betalar enbart grundbeloppet på 360 kronor per år så länge bilen släpper mindre än 90 gram koldioxid per kilometer, säger Ullabritt Andersson, verksamhetsspecialist på Transportstyrelsen.

Däremot når skatten för bränsledrivna bilar nya höjder. Malus är en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren efter att bilen tagits i trafik. En bils malus räknas som tillägg för varje gram koldioxid bilen släpper.

Fordonsskatten blir dessutom dyrare för dieselbilar än bensinbilar. En dieselbil som släpper ut 120 gram koldioxid per kilometer kostar 5 442 kronor per år samtidigt som en bensinbil som har samma utsläpp kostar 3 570 kronor under de första tre åren.

De fem dyraste malusbilarna:

VOLVO XC60 B4

Drivmedel: Diesel

Koldioxidutsläpp: 159 g/km

Bilskatt under 3 första åren: 10 867 kr

Bilskatt efter 3 år: 3 815 kr

AUDI A4 40 TDI

Drivmedel: Diesel

Koldioxidutsläpp: 155 g/km

Bilskatt under 3 första åren: 10 285 kr

Bilskatt efter 3 år: 3 673 kr

MERCEDES E-KLASS E 220 D

Drivmedel: Diesel

Koldioxidutsläpp: 151 g/km

Bilskatt under 3 första åren: 9 703 kr

Bilskatt efter 3 år: 3 531 kr

VOLVO XC40 T3

Drivmedel: Bensin

Koldioxidutsläpp: 167g/km

Bilskatt under 3 första åren: 9 524 kr

Bilskatt efter 3 år: 1 592 kr

NISSAN QASHQAI 1.3 DIG-T

Drivmedel: Bensin

Koldioxidutsläpp: 162 g/km

Bilskatt under 3 första åren: 8 864 kr

Bilskatt efter 3 år: 1 482 kr

De fem billigaste malusbilarna

AUDI A3 30 TFSI

Drivmedel: Bensin

Koldioxidutsläpp: 136 g/km

Bilskatt under 3 första åren:

5 432 kr

Bilskatt efter 3 år: 910 kr

SEAT LEON 1.0 TSI

Drivmedel: Bensin

Koldioxidutsläpp: 125 g/km

Bilskatt under 3 första åren: 4 105 kr

Bilskatt efter 3 år: 668 kr

VW GOLF 1.0 TSI

Drivmedel: Bensin

Koldioxidutsläpp: 123 g/km

Bilskatt under 3 första åren: 3 891 kr

Bilskatt efter 3 år: 624 kr

PEUGEOT 208 PURETECH 100

Drivmedel: Bensin

Koldioxidutsläpp: 123 g/km

Bilskatt under 3 första åren: 3 891 kr

Bilskatt efter 3 år: 624 kr

SKODIA OCTAVIA 1.0 TSI

Drivmedel: Bensin

Koldioxidutsläpp: 120 g/km

Bilskatt under 3 första åren: 3 570 kr

Bilskatt efter 3 år: 558 kr

Så fungerar bonus malus-systemet:

Bonus – till bilar med låg miljöpåverkan

Bonus är ett stöd för privatpersoner som vill införskaffa en miljöbil.

Man kan numera få upp till 70 000 kronor för elbilar som inte släpper någon koldioxid alls.

Bonusen kan som högst bli 25 procent av bilens nypris. Köper man en elbil för 200 000 kronor kan man få 50 000 kronor i stöd, vilket gör att bilpriset blir 150 000 kronor.

Även laddhybridbilar kan få bonus, men bonusen minskar med 583 kronor för varje gram koldioxid bilen släpper ut per kilometer. Bonusen räknas ner från 45 000 kronor och neråt.

Malus – till bilar med hög miljöpåverkan

Malus är en förhöjd fordonsskatt för bensin- och dieseldrivna bilar under de tre första åren efter att de har tagits i trafik.

Samtliga bilar som släpper ut över 90 gram koldioxid per kilometer får ett koldi-oxidbelopp. Malusen räknas på följande sätt.

Utsläpp mellan 90 och 130 g/km: 107 kronor per gram.

Utsläpp över 130 g/km: 132 kronor per gram.

Fordonskatten – så beräknas den:

För bensinbilar: grundbelopp på 360 kronor + koldioxidbelopp.

För dieselbilar: grundbelopp på 360 kronor + miljötillägg på 250 kronor + koldioxidblopp + bränsletillägg (antalet gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer vid blandad körning multiplicerat med 13,52).

För elbilar och hybridbilar som släpper ut under 90 g/km: enbart grundbeloppet på 360 kronor.

