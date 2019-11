Lista: Detta händer i helgen – pub med orgel, körsång och hårdrock

* Den som vill lyssna på körsång ska bege sig till Alsen och Rödön. Kyrkokörerna Rödökören och Alsen-Offerdals kyrkokör sätter upp sitt "requiem"- ett verk av brittiska tonsättaren John Rutter. Den 9 november i Alsens kyrka och den 10 november i Rödöns kyrka. Spelningen är ett samarbete mellan Krokoms pastorat- kyrkomusikern Brent Johnsson och kantorn Elisabeth Claesson-Trång som de haft under en 9 månaders period.

John Rutter skrev sitt Requiem 1985, året efter hans far dog. Han ville att verkets olika teman skulle röra sig mot ljuset och inge hopp i mörka tider. Hans Requiem blev ett av de mest populära och framförda stycken i USA efter händelserna som skedde i New York City, 11 september 2001.

– Körer ute på landsbygden kan ibland vara mindre i storlek, så Elisabeth Claesson-Trång och jag bestämde oss för att slå ihop våra körer för att kunna framföra ett verk som kräver fler sångare. Våra körer har uppskattat både de musikaliska och sociala utbyten med varandra väldigt mycket, säger Brent Johnsson i ett pressmeddelande.

* Orgelpub blir det på lördagskvällen på Norra Station i Östersund med Akiko Watanbe. Akiko Watanabe är organist i Söndrum-Vapnö församling i Halmstad men också frilansande organist och spelar både klassisk repertoar och organist Akiko Watanabe jazzstandards vid orgelkonserter. Konserten är en del av ett inslag i Orgelveckan 2019 som pågår denna vecka.

* På Storsjöteatern under söndagen tar Riksteatern ett nytt grepp på poeten och författaren Karin Boye. Hennes berättelse berättas genom flickvännen Margot Hanels ögon och föreställningen heter "Nakna som foster".

- Idag ser vi åter hur fascistiska krafter växer sig starka i Europa, och hur nya flyktingströmmar möts av krav på stängda gränser. Hbtq-personers nyvunna rättigheter är återigen hotade. Kanske hade Karin och Margots liv kunnat sluta annorlunda i en annan tid. Men vi kan inte ta för givet att historien inte ska upprepa sig, säger Isabel Cruz Liljegren och Helena Sandström Cruz i ett pressmeddelamde.

* Till Heim kommer Sundsvallsbandet Gibrish för en spelning under lördagskvällen. Gibrish startade 2008 och har sedan dess gjort tre album och turnerat i både Sverige, Finland, USA och England. Gibrish rötter finns i den svenska vistraditionen men tar den i nya riktningar. Bandet influeras också av den amerikanska rootsmusiken som blues och jazz men även improvisations- och teatermusik. Denna kväll utlovar Gibrish en spelning i en avskalad och lite mer intim skepnad än vanligt.

* Den som är sugen på att se Umeåbandet Deportees ska bege sig till Storsjöteatern under lördagskvällen. I början av året släpptes singeln ”Bright Eyes” och senare under våren ”Time Is The Tiger” – båda hämtade från femspårs-EP:n ”Re-dreaming” som släpptes i maj. I samband med att bandets sjätte album släpps i höst, åker de på turné i Skandinavien och ett av stoppen blir alltså i Östersund. Bandet säger sig längta efter att komma ut på vägarna och skriver i ett pressmeddelande: "Musik är kommunikation – likt ett hjärtats litteratur kan den säga det outsägliga. Om ni bara visste hur mycket vi längtat efter att få kommunicera med er igen. Vi ses längs vägarna!"