Liss Jonasson: Vems intressen värnar Årepolitikerna?

Entreprenören och miljardären Dan Olofsson ansökte nyligen om så kallad strandskyddsdispens. Olofsson vill på skyddad mark i Tvärådalen bygga ett bostadshus och en festlokal bara ett par meter från strandlinjen.

Ärendet handlades av tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen på Åre kommun, som sade nej till att göra undantag från strandskyddsreglerna. De hänvisar till att byggplanerna bryter mot lagen och att de påverkar både det långsiktiga riksintresset för det rörliga friluftslivet och viktiga naturvärden negativt.

Majoriteten i samhällsbyggnadsnämnden gick dock emot förvaltningens förslag och beviljar dispens för bygget. Om bygget blir av beror på Länsstyrelsen som kan överpröva ärendet. Motiveringen från nämndens majoritet i frågan är att det redan beviljats dispens för många andra byggen på samma plats.

Och ja, Dan Olofsson har mycket riktigt fått strandskyddsdispens för flera byggen i Tvärådalen, däribland ett antal bostadshus och förråd, ett badhus, en golfbana och en tennisbana. Då kan man kanske resonera som nämndsmajoriteten och tänka att några ytterligare byggnader inte gör varken till eller från. Eller så kan man göra som oppositionen i nämnden har gjort och fråga sig på vilka grunder man egentligen beviljar dispens.

Oppositionen kritiserar nämligen majoriteten i samhällsbyggnadsnämnden och ordföranden Can Savran (C) för beslutet. Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande Martine Eng (S) säger till P4 Jämtland att hon inte ser någon röd tråd i hur majoriteten hanterar liknande ärenden och att det därför går att ifrågasätta om personer som söker olika former av tillstånd hanteras lika av kommunen. Det är väldigt allvarlig kritik, men av allt att döma är den också rättmätig.

Som folkvald politiker har man en uppgift att värna intresset hos dem man representerar, i det här fallet de boende i Åre kommun. Medborgarna måste kunna känna sig trygga i att de bedömningar som politiker gör baseras på expertutlåtanden, lagar och regler och – inte minst – utifrån principen att alla ärenden, oavsett vem som skickat in dem, behandlas på samma sätt. När det gäller ärendet i samhällsbyggnadsnämnden i Åre är det uppenbart att någon eller flera av dessa punkter inte efterlevts.

Det är heller inte första gången något liknande sker i just Åres samhällsbyggnadsnämnd. Can Savran själv har vid upprepade tillfällen varit i blåsväder – bland annat för att sitta på dubbla stolar när han tillträdde som nämndsordförande och gick direkt från att vara konsult för bostadsanpassningsbidrag till att själv vara politiskt ansvarig för detsamma.

Majoriteten i nämnden har dessutom tidigare kritiserats för att ha rivit upp och beviljat gamla bygglovsbeslut som tidigare fått nej. Då motiverade Savran det med att tidigare styret skulle ha varit för stränga vid tillämpning av lagarna.

Man kan tycka vad man vill om såväl det enskilda ärendet som nu diskuterats eller om strandskyddslagen rent generellt. Men det är varken regelverken eller de enskilda undantagen som är poängen här. Poängen är att vi har politiker som på, till synes helt godtyckliga grunder väljer att bortse från den tolkning av lagen som förvaltningen gjort, gör sin helt egna tolkning och sen bara hänvisar till att det inte borde spela så stor roll.

”Vi tycker att det är rimligt att vara på den tillåtande planhalvan inom lagens ramar” säger Can Savran som förklaring kring det senaste ärendet till P4 Jämtland. Och det är det väl ingen som säger emot – problemet är ju att förvaltningens tjänstemän faktiskt konstaterat att man inte är inom lagens ramar i detta fall. Tjänstemännen gör här bedömningen att IT-miljardärens byggplaner bryter mot allmänintresset.

Den slutliga frågan man ställer sig är alltså vems intressen den politiska majoriteten i Åre egentligen värnar – allmänhetens eller individens? Åreborna förtjänar oavsett att få en förklaring på varför vissa ärenden verkar få positiv särbehandling av majoriteten i Samhällsbyggnadsnämnden.

Liss Jonasson