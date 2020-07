Liss Jonasson: Vart fjortonde barn i Jämtlands län lever med skuldsatta föräldrar – är vi rustade för att stötta dem efter coronakrisen?

Coronapandemin har fortfarande både världen och länet i sitt fasta grepp. Utöver att direkt påverka liv och hälsa för mängder av människor så påverkar pandemin oss även på sätt som vi ännu inte fullt ut kan överblicka. En av virusets dolda effekter är att barnfattigdomen med största sannolikhet kommer att öka.

Antalet barn som lever med skuldsatta föräldrar ser ut att öka till följd av coronakrisen. Det visar nya siffror från Kronofogden. I Jämtlands län finns mer än 1900 barn som har minst en förälder med skulder hos Kronofogden. Det är alltså vart fjortonde barn i länet.

Inom länet är dessutom de regionala skillnaderna stora. I Bräcke kommun där andelen är som högst är det så många som 13,5 procent av barnen som lever i skuldsatthet. Det kan jämföras med den kommun i länet som har lägst andel barn med skuldsatta föräldrar, Krokoms kommun med 5,1 procent.

Kronofogden arbetar tillsammans med Bris när det gäller barn till skuldsatta föräldrar. När de förra veckan larmade om hur coronakrisen drabbar barn i skuldsatta hushåll lyfte de särskilt fram barnens oro över semestertiderna.

Under sommarlovet blir barnfattigdomen extra påtaglig. Även om klasskamraterna och grannbarnen kanske inte åker på utlandssemester i år, är pengar ofta en förutsättning för mycket av det som gör sommaren rolig.

Det finns ett tydligt samband mellan att uppleva psykiska besvär och att genomgå en ekonomisk kris.

Till och med saker som nästan kan räknas som obligatoriska under ett sommarlov kan bli en utmaning. Som att äta glass med kompisarna utan egna fickpengar. Eller att åka och bada när familjen inte har bil. Men barnen som lever under ekonomiskt tuffa förhållanden påverkas inte bara under sommarlovet.

Socioekonomisk situation är en av de främsta orsakerna till psykisk ohälsa enligt Folkhälsomyndigheten. Det finns ett tydligt samband mellan att uppleva psykiska besvär och att genomgå en ekonomisk kris.

Tyngden i att leva med tuffa ekonomiska förutsättningar får alltså både direkta och indirekta effekter.

Bris vittnar om att de barn som ringer in ofta känner stor oro och skam över familjens ekonomi. Barnen lägger en stor tyngd över föräldrarnas ekonomi på sina egna axlar. De undanhåller sina egna bekymmer för föräldrarna för att inte bidra med mer stress i familjens redan pressade situation.

Tyngden i att leva med tuffa ekonomiska förutsättningar får alltså både direkta och indirekta effekter. Barnen mår dåligt både över att rent faktiskt ha det sämre ekonomiskt och över den oro och stress som följer med en tuff ekonomisk situation.

Stödet till familjer som genomgår skuldsanering eller förekommer hos Kronofogden behöver utgå från ett barnperspektiv. Därför är det också bra att Kronofogden och Bris samarbetar. Men så länge det förekommer barn som lever i en ekonomiskt otrygg situation kan, och måste, mer göras.

Även om barn av allt att döma drabbas mindre hårt av själva viruset påverkas även barnen av det oroliga samhällsläget. När fler barn tvingas uppleva att deras föräldrar blir arbetslösa, får större skulder eller på annat sätt hamnar i ekonomisk kris finns en stor risk för att behovet av psykiskt stöd ökar.

Om, eller när, det sker är det också viktigt att inte bara de stödfunktioner som Kronofogden bidrar med utan också instanser som elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin har muskler nog att hantera bördan.

Vi har dessutom ett utgångsläge där den psykiska ohälsan hos barn och unga var rekordhög redan innan krisen.

Låt oss hoppas att vi här i länet står rustade att stötta de barn och unga som påverkas av de osynliga effekterna av pandemin.

