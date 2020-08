Liss Jonasson: Otrygga arbetsvillkor i Region JH är symtomatiskt för Centerpartiets politik

Genom sitt sommartal och med ett pepprande av helsidesannonser återvände i dagarna Centerpartiets partiledare Annie Lööf från sin föräldraledighet.

“Trygg vård i hela landet. Det behövs goda villkor för vårdpersonalen”, står det i en av annonserna. I sommartalet pratade Lööf om hur hon ville “ge vårdens och omsorgens fantastiska medarbetare en bättre tillvaro”. Det är tydligt att Lööf sätter vården på agendan inför sitt återvändande till den politiska arenan.

För oss som under våren och sommaren har följt debatten om personalens villkor i centerledda Region Jämtland Härjedalen är signalerna från partiledaren svårtolkade. Ja, nästan så man skulle kunna tro att de bara är tomma ord.

Något som är viktigt att påminna sig själv om när det gäller striden om personalens villkor i Region Jämtland Härjedalen är nämligen att det är just Centerpartiet som sitter på ordförandeposterna i både regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Centerpartiet, ett parti som har en nästintill imponerande meritlista när det gäller att bedriva en löntagarfientlig politik.

Ett parti som vill utöka möjligheten att göra undantag från turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd, Las. Som vill förlänga tiden en person kan vara provanställd från dagens 6 till 12 månader. Som vill att unga och nyanlända ska få lägre ingångslöner.

För oss som under våren och sommaren har följt debatten om personalens villkor i centerledda Region Jämtland Härjedalen är signalerna från partiledaren svårtolkade.

Ett parti som vill att a-kassan ska trappas ned i snabbare takt under arbetslösheten för att därefter fasas ut och att kraven på kollektivavtal för etableringsjobb och nystartsjobb ska avskaffas.

När Centerpartiet själva på sin hemsida lyfter fram sina segrar i förhandlingarna om januariavtalet är "en mer flexibel arbetsmarknad" ett av de främsta trumfkorten. Det är under den rubriken vi kan hitta flera av de ovanstående reformerna, som alla har gemensamt att försämra anställningstryggheten för den enskilde.

Läs också: Liss Jonasson om personalsituationen i Region JH: Läget är akut men Hellstrand (C) står handfallen

Trots annonserna och de fina orden i Annie Lööfs sommartal finns inte många ord om vårdpersonalens arbetsvillkor att finna på Centerpartiets hemsida. Den enda sakpolitiska reform partiet nämner med det uttalade syftet att förbättra för vård- och omsorgspersonalens trygghet är att fler privata utförare ska bedriva vård.

Det skulle alltså öka tryggheten genom att personalen då lättare kan byta jobb och lämna de offentliga arbetsgivarna – vilka för övrigt målas ut som betydligt sämre arbetsplatser än de privata, med påstått sämre löner och lägre personalnöjdhet.

Centerpartiet har i åratal drivit en systematisk kamp mot allt vad arbetsrätt, kollektivavtal och anställningstrygghet heter.

Ironiskt nog är en personalflykt precis vad som skett från det centerledda Region JH. Om det visar sig att de missnöjda undersköterskorna och sjuksköterskorna lämnat regionen till förmån för privata arbetsgivare har Centerpartiet alltså fått som man vill.

Centerpartiet har i åratal drivit en systematisk kamp mot allt vad arbetsrätt, kollektivavtal och anställningstrygghet heter. Deras politik på det här området kan helt enkelt sammanfattas med att de vill göra det billigare att anställa och lättare att sparka.

Läs också: Liss Jonasson: Silverklo (C) kan visst påverka personalsituationen

Lägg där till att Centerpartiet vill införa ännu en skattesänkning på tio miljarder kronor – något som knappast kommer leda till en ökad bemanning inom vården.

Ur det perspektivet kan man kanske förvänta sig att regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand (C) och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo (C) verkar sakna lyhördhet för de vittnesmål som kommit från personalen under året.

Hos personaluppropet på Östersunds sjukhus finns en stor frustration över att den politiska ledningen inte lyssnar på vad man har att säga. Trots upprepade inlägg i debatten om hur vården blir mer patientsäker och effektiv med en välmående och fulltalig personalstyrka, så står den politiska ledningen fortsatt utan svar på frågor.

Trots upprepade inlägg i debatten om hur vården blir mer patientsäker och effektiv med en välmående och fulltalig personalstyrka, så står den politiska ledningen fortsatt utan svar på frågor.

Vi är många, undertecknad inkluderad, som de senaste veckorna utbrustit i ett frustrerat “men FÖRSTÅR de inte?” eller “men varför GÖR de inte något?”.

Kanske handlar det inte om oförståelse utan om ideologi.

Kanske är det så enkelt att de inte vill.