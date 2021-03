Liss Jonasson: Läget ohållbart på kirurgen i Östersund – Vårdpersonalen måste bli lyssnad på

Veckorna går och läget på Östersunds sjukhus blir inte bättre – tvärtom. I över ett år har nu personal larmat om den ohållbara situationen utan att få gehör.

De senaste ropen kommer från kirurgen, där bristen på personal och vårdplatser varit påtaglig under väldigt lång tid. Förra veckan gick tolv överläkare från kirurgen ut med ett brev till styrande politiker och tjänstemannaledningen på Region Jämtland Härjedalen, där de varnar för att patientsäkerheten är i fara på grund av läget. Det är verkligen inte första gången en oro för patientsäkerheten lyfts från personalhåll.

Det som är så märkligt med hela frågan runt läget på sjukhuset är hur olika regionledningens och sjukhuspersonalens bilder av verkligheten ser ut. Ta till exempel frågan om vårdplatserna på kirurgen som LT berättat om: För några veckor sedan meddelades att kirurgen skulle stänga ytterligare fyra vårdplatser på den palliativa- och onkologiska vårdavdelningen på grund av personalbristen. Antalet vårdplatser skulle då vara nere på rekordlåga 36 i stället för normalläget på 52 vårdplatser.

Detta föranledde hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo (C) att gå ut och säga att vårdplatserna inte alls skulle stänga. Hälso- och sjukvårdsledningen har nämligen inte godkänt att dra ner på fler platser, trots att man från kirurgens sida lyft ett sådant behov. Enhetscheferna Nils-Olof Hedman och Malin Eriksdotter berättade häromdagen för LT om att personalbristen just nu gör det omöjligt att hålla vårdplatserna öppna. Enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Maria Söderkvist ska dessa platser i stället bemannas genom omfördelning av personal och genom att hyra in personal.

Men, även att få tag på stafettpersonal är mycket svårt i nuläget och Söderkvist säger också till LT att "fortsätter sjuksköterskebristen i kombination med att vi inte får tag på hyrsjuksköterskor så kommer det att bli väldigt svårt för våra medborgare". Den kortsiktiga lösningen i försöken att locka stafettpersonal har blivit att höja timpriset för hyrsjuksköterskorna. Det är ju i sig nästan ironiskt med tanke på att ordinarie personal i över ett års tid påpekat att en stor anledning till personaltappet är den i praktiken sänkta lönen som det tillfälliga arbetstidsavtalet AB inneburit.

Oavsett hur förhandlingarna utvecklar sig behöver glappet i verklighetsbeskrivning mellan personal och regionledning minska.

För många sätts hoppet framgent nu till att de långdragna förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare om nya avtal ska bli klara till slut. Förhoppningsvis kan ett nytt avtal leda till bättre villkor för personalen, inte minst vad gäller den omdiskuterade arbetstidsfrågan.

Men oavsett hur förhandlingarna utvecklar sig behöver glappet i verklighetsbeskrivning mellan personal och regionledning minska. Tom Silverklo beskrev nyligen läget till LT som att "Vi behöver komma ut ur skyttegravarna och jobba tillsammans". Det är lite svårt att tolka den inställningen. Som politiker med ansvar för sjukvården i länet finns all anledning att i det här krisläget lyssna på vad som faktiskt sägs från vårdpersonalens sida, snarare än att beskriva det som om man befinner sig på olika sidor i en konflikt.

Läget på kirurgen är idag ohållbart, men lösningsförslagen har funnits här lika länge som krisen pågått: Det handlar fortfarande om att patientsäkerheten kräver drägliga villkor och löner och om att en attraktiv arbetsplats är en arbetsplats där personalen känner sig lyssnad på.