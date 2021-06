Liss Jonasson: Krisläget på IVA i sommar får inte bli det nya normala

"Hittills har många sagt att det finns en risk att patientsäkerheten är hotad. Nu har vi passerat gränsen, nu har vi sämre patientsäkerhet. Man kan nog säga att du får sämre vård på Östersunds sjukhus nu än för två år sedan". Så säger Sven Grauman, läkare på intensiven på Östersunds sjukhus, när LT träffade honom och hans kollegor i veckan.

Det är ett oroväckande uttalande, särskilt såhär inför sommaren och semesterperioden.

Bristen på specialiserade intensivvårdssjuksköterskor har lett till att IVA i sommar behöver dra ner och endast kommer ha fyra platser öppna. Samtidigt kommer rum och maskiner stå tomma och oanvända, men inte kunna nyttjas när personalen saknas. Om behoven är större än IVA klarar av kan personalen tvingas prioritera mellan svårt sjuka patienter eller skicka patienter till andra sjukhus i till exempel Sollefteå, Umeå och Sundsvall.

Tidigare har också narkosläkare på sjukhuset skrivit ett brev till hälso- och sjukvårdsdirektören Maria Söderkvist för att ifrågasätta neddragningarna på IVA-platser. Söderkvist själv svarade då till LT med att bekräfta bilden och sade att hon delade oron över läget, även om hon säkerställer att alla i behov av akut vård kan räkna med regionen.

Men bara en sådan sak som att Maria Söderkvist också tillägger att det "kanske inte är den här sommaren man ska testa nya extremsporter eller börja köra motorcykel om man inte har den vanan" säger väl en del om hur allvarligt läget är.

Under pandemin har intensivvården i hela landet varit satt under stor press. Den pressen har, trots att smittläget för tillfället ser något mer optimistiskt ut, inte minskat. Snarare har den långa perioden av hög press och brist på återhämtning lett till att landets sjukvårdspersonal nu går in i ännu en pandemisommar utan tillräckligt med vila och nog många kollegor.

I Region JH har det starka missnöjet med arbetstider och ersättningar för personalen dessutom lett till att många valt att lämna sina jobb. Personalflykten från sjukhuset har präglat den regionpolitiska debatten i över ett år, och i veckan beslutade regionstyrelsen att ge regiondirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att återrekrytera erfaren personal. Detta efter ett förslag från Socialdemokraterna, som redan i mars försökte få igenom ett sådant beslut men då blev nedröstade av det blågröna styret.

En sådan åtgärd kan säkerligen vara ett första steg framåt, men för att verkligen ta sig ur krisen behöver fokus på rekrytering och återrekrytering bli en prioritering. Det kommer i sin tur kräva att ekonomiska resurser avsätts för att stärka både befintlig och ny personal – inte bara genom tillfälliga bonusar utan långsiktigt.

För varje åtstramning och varje nedskärning kommer personalen att pressa sig själva ytterligare för att fortsätta hålla samma kvalitet i vården.

När den pressade sommaren till slut är över kommer man säkerligen kunna se att IVA och övriga vården i länet klarat läget. Men, och missförstå mig rätt nu, det är också en del av problemet. För varje åtstramning och varje nedskärning kommer personalen att pressa sig själva ytterligare för att fortsätta hålla samma kvalitet i vården. Risken med det är att man börjar tro att den bemanning och de antal vårdplatser som finns är tillräckligt även kommande somrar.

Regionens hantering av personalkrisen har alldeles för länge bestått av att så gott det går lappa och laga för att bygget ska hålla ihop ytterligare några månader. Men när det är själva grunden som behöver bytas ut, så räcker inte det. Då krävs också långsiktighet. Annars finns risken att såväl personal som medborgare får vänja sig vid att det rådande akuta läget blir det nya normala.