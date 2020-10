Liss Jonasson inför Norra Talks: Tillgång till bredband avgörande för Jämtlands framtid

I somras träffade Länstidningen några av byborna i Storsjö och Ljungdalen i Bergs kommun som berättade om sin långa väntan på att få fiber draget.

Storsjöborna gjorde en förstudie inför en fiberutbyggnad redan 2012, men när den året därpå var klar var det kommunala elnätsbolaget BTEA inte intresserade av att börja gräva.

Senare började bolaget Servanet, även det kommunägt i samarbete mellan flera kommuner i Jämtland och Medelpad där Sundsvalls kommun är största ägare, titta på fiberutbyggnad i Storsjöområdet. Även Servanet släppte snart planerna igen.

2015 sålde Jämtkraft sitt telekomnät till bolaget IP Only och två år senare, 2017, gjorde BTEA detsamma efter ett beslut i Bergs kommunfullmäktige. IP Only, som sedan 2017 ägs av riskkapitalbolaget EQT, började genast efter förvärvningen av bredbandsnätet i Bergs kommun att ta in intresseanmälningar från bland annat Storsjö och Ljungdalen.

Sedan stannade det av igen. Precis som på många andra håll drog utbyggnaden ut på tiden och först nu, tre år efter att IP Only tog över nätet och åtta år efter att först ha börjat jobba med frågan, kan snart Storsjöområdet koppla upp sig på fibernätet.

Utan det ihärdiga engagemanget från byborna hade det kanske aldrig blivit av.

Efter lång väntan fick byborna nog och började gräva själva – bokstavligt talat.

Så kände i alla fall de boende som LT träffat i en annan by i länet som kämpat länge med att få fiber, Norråker i Strömsunds kommun. I Norråker skulle först Servanet och därefter Telia stå för fiberutbyggnaden, men efter lång väntan fick byborna nog och började gräva själva – bokstavligt talat.

Norråkerborna har själva plöjt, grävt och lagt slang för att det sedan bara ska krävas för Telia att driftsätta nätet. 115 hushåll har betalat 15 000 kronor var för att kunna koppla upp sig. Bara tack vare att de flesta i byn valt att vara med har kommunen gått med på att överlåta sina rör.

80 procent av svenskarna har i dag tillgång till fiber, enligt de senaste siffrorna från kartverktyget Bredbandskartan, som Post- och telestyrelsen ligger bakom. Jämtlands län ligger i botten i landet när det gäller fiberanslutning, och Bergs kommun i botten i länet. I Berg har inte ens hälften av hushållen, 43 procent, tillgång till fiber.

Nu händer det förvisso en hel del i Berg när det gäller fibergrävande och allt fler byar blir uppkopplade. Och med tanke på hur folkmängden i Bergs kommun ser ut så räcker det att centralorten Svenstavik – där grävningen påbörjade i våras – ska anslutas helt för att procentsiffrorna ska skjuta i höjden.

När fiber ska dras i byarna är engagemanget från byborna ofta avgörande.

Men med det sagt har det varit en lång väntan med en hel del kärvande på vägen. IP Only har återkommande fått kritik för långa väntetider och bristande kommunikation.

När fiber ska dras i byarna är engagemanget från byborna ofta avgörande. Antingen handgripligen, som i Norråker och många andra byar i länet där fiberföreningar dragit ett tungt lass för att få till utbyggnaden. Eller så kan det vara genom att arrangera möten med fiberföretag, ringa otaliga samtal till kundtjänst och inte minst genom att göra en stor privat investering för att hushållet ska få vara en del av fiberanslutningen.

Tillgången till ett snabbt, stabilt och tillförlitligt bredband kommer vara avgörande för den framtida samhällsutvecklingen. Såväl välfärd som kommersiell service är i allt större utsträckning beroende av digitala lösningar. Samtidigt innebär dagens system att utvecklingen är marknadsdriven och bygger på individuellt engagemang.

I kväll befinner sig ledarredaktionen i Storhogna i Bergs kommun där vi sänder samtalsserien Norra Talks live. Då kommer vi att prata med ett antal gäster om bredbandsutvecklingen i Berg och övriga länet, och försöka svara på frågan: Har alla rätt till bredband?

Hoppas att ni vill delta i samtalet med oss i Storhogna och på www.ltz.se med start klockan 19.00. Vi ses!

När: 7 oktober 2020

Tid: 19:00-20:00

Plats: Storhogna Högfjällshotell & Spa eller här på www.ltz.se

Gäster: Peter Adolfsson, regional bredbandskoordinator på Region Jämtland Härjedalen, Jacob Bolin, chef för kommunikation och public affairs på IP Only, Britt-Inger Rörborn, Svenstaviks bibliotek samt Jens Stenman, Länstidningens reporter i Berg.