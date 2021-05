Liss Jonasson: Hur långt är högern beredda att gå i migrationspolitikens race to the bottom?

På sitt instagramkonto kavlar moderatledaren Ulf Kristersson upp skjortärmarna: "Nu samlar vi oppositionen för minskad invandring till Sverige", inleder han sitt inlägg där han annonserar att Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är överens om ett nytt migrationspolitiskt förslag.

Det känns som flera livstider sedan en annan moderatledare, Fredrik Reinfeldt, höll sitt vid det här laget berömda "öppna era hjärtan"-tal.

I söndags stod det alltså klart att de fyra högerpartierna kommit överens om migrationspolitiken, vilket innebar att den potentiella öppning för samarbete med SD som de tre övriga annonserat blev ett sorgligt faktum.

De tre borgerliga partierna bryter alltså alla sina tidigare löften om att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Både Kristersson och Ebba Busch (KD) var så sent som inför valet 2018 tydliga med att ett SD-samarbete inte var aktuellt. Liberalerna gick som bekant så pass långt i det löftet att man släppte fram en S-regering och skrev under januariavtalet för att minska SD:s inflytande. Men efter att L följde efter M:s och KD:s exempel och för några veckor sedan beslutade om att öppna upp för SD-samarbete har det egentligen bara varit en tidsfråga innan vi skulle se hur ett sådant samarbete kommer att se ut i praktiken.

Att det var just i migrationsfrågan som partierna hittade gemensam grund är kanske inte heller helt oväntat. Högerpartierna har med all önskvärd tydlighet visat att det är just i SD:s paradgrenar – migration, lag och ordning – som man vill gå högerut.

Bakgrunden är den nya migrationslag som kommer att klubbas i sommar. Regeringens förslag, som presenterades i början av april, innebär redan en betydligt hårdare hållning än den migrationslagstiftning som fanns före 2015. I förslaget är tillfälliga uppehållstillstånd huvudregel, för att få ett permanent uppehållstillstånd behövs språk- och försörjningskrav och försörjning blir också ett krav vid anhöriginvandring. Det är en politik som avsevärt försvårar för människor som invandrat att stanna i Sverige.

Men det räcker inte för det nya högerblocket. I regeringens förslag finns nämligen också en ny humanitär grund, som förenklat innebär att personer med särskilt ömmande omständigheter eller särskild anknytning kan få stanna i Sverige. Det kan till exempel vara att man bott många år i landet och etablerat sig här. Denna så kallade "ventil" vill högerpartierna begränsa, samtidigt som de också vill se skarpare försörjningskrav och ytterligare försvåra anhöriginvandringen.

I söndags, bara några timmar efter att högerblocket presenterade sitt gemensamma migrationsförslag, sände SVT:s Agenda en partiledardebatt där migrationen var ett av debattämnena. Statsminister Stefan Löfven (S) gjorde då en poäng av att regeringens åtstramning inneburit en 90-procentig minskning av antalet asylsökande. "Ska du ta hit hela världen", sa en påtagligt upprörd Nyamko Sabuni (L) när Annie Lööf (C) påpekade att högerförslaget försvårar för familjeåteförening.

Den enda som kan vara nöjd med utfallet av migrationsdebatten är nog Jimmie Åkesson (SD). För säga vad man vill om SD, men en sak har de alltid varit tydliga med: Invandringen till Sverige är för stor. Det har SD tyckt genom alla år, oavsett hur många nyanlända som kommer till Sverige. Det tycker de även nu, trots att invandringen till Sverige för tillfället är mindre än den varit på femton år. SD vill stoppa asylmottagandet och i stället påbörja så kallad "återvandring", de vill ha hårdare krav för uppehållstillstånd och till och med kunna ta tillbaka någons medborgarskap.

Att det blir allt svårare att invandra till, etablera sig och stanna i Sverige borde inte vara något att vara stolt över.

Migrationspolitiken har på senare år allt mer kommit att bli ett race to the bottom, där den som är villig att erbjuda de minsta tänkbara ventilerna och försvåra möjligheten att komma hit mest vinner. Frågan är hur långt övriga partier är villiga att gå i sina försök att närma sig den sverigedemokratiska linjen. Oavsett är det SD som får diktera villkoren när gränserna för debatten flyttats – att samarbetet i högerblocket nu formaliserats är ett bevis på det.

Att det blir allt svårare att invandra till, etablera sig och stanna i Sverige borde inte vara något att vara stolt över. Men i SD:s Sverige är varken regeringens stramare linje eller högerpartiernas ännu stramare linje ens i närheten av att vara stram nog.