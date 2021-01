Liss Jonasson: Fler insatser krävs för att stoppa telefonbedrägerierna

I veckan varnade både polisen och Strömsunds kommun för en firma som ringer runt med ett "erbjudande" till fastighetsägare. Firman, som ibland också utger sig för att jobba på uppdrag av kommunen, säger sig erbjuda kostnadsfria avloppskontroller, men i själva verket är det en bluff som riskerar att leda till avgifter för de drabbade.

Den inte helt ärliga avloppsfirman verkar vara ett exempel på bedrägerier som riktar in sig specifikt på att lura personer, ofta äldre, genom att utnyttja deras förmodade osäkerhet.

En av dem som blev uppringd av företaget, Marie i Ulriksfors, säger till LT att de i byn som hon vet har blivit kontaktade av firman alla varit ensamstående kvinnor över 60 år. Det kan såklart vara en slump. Men i december kom också nya uppgifter från polisen om att telefonbedrägerier riktade mot främst äldre ökar.

Polisen i länet varnade också häromdagen för ytterligare bedrägeriförsök via telefon. Där handlar det om personer som ringer runt och uppger sig företräda Region Jämtland Härjedalen eller Folkhälsomyndigheten. Genom att säga att de planerar att boka in en covidvaccination försöker de lura de uppringda att logga in med sitt bank-id – något som kan få förödande konsekvenser för de drabbades privatekonomi.

Bedrägerier via telefon, så kallad vishing, ökar. I november 2020 fick polisen in 700 anmälningar om vishing, där de drabbade beräknas ha blivit bedragna på runt 25 miljoner kronor sammanlagt. Under en enda månad.

Särskilt ökar alltså vishing-bedrägerierna riktade mot äldre. Skälen till det är sannolikt att äldre ofta har mer begränsade kunskaper om IT-säkerhet och digitala system vilket gör dem enklare att övertyga om att dela med sig av personlig information.

Sedan ett antal år tillbaka finns ett nationellt bedrägericenter hos polisen som bland annat jobbar med information till privatpersoner om hur man ska kunna förebygga och undvika att bli utsatt. Men trots det ökar alltså bedrägeribrotten.

Problemet är att bedrägeribrotten inte kan "utredas bort". Varje enskilt fall är i sig svårutrett. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, avskrevs 2019 över 60 procent av de anmälda bedrägeribrotten före utredning.

Och även om man lyckas utreda och lagföra förhindrar inte det att brottsligheten fortsätter. Sättet att komma åt den här typen av brottslighet, som kriminella nätverk ofta ligger bakom, är alltså att förhindra att brotten begås.

Just därför görs informationskampanjer från polisens sida riktat mot bland annat äldre om vilka varningstecken man ska se upp med och om när det är läge att slänga på luren i en misstänkt bedragares öra.

Arbetet får inte stanna vid att lägga fokus på den enskildes förmåga att undvika brott. Det riskerar att skapa ett stigma, där man av skamkänslor för att ha blivit lurad undviker att anmäla.

Sådana stigman förekommer redan idag när det gäller till exempel så kallade romantiska bedrägerier.

Bedrägeribrottslighet bygger på att utnyttja människors oro, oavsett om det handlar om oro för att det ska vara fel på villans avloppssystem eller viljan att vaccinera sig.

Polisen måste ges mer resurser och verktyg att faktiskt kunna utreda de brotten ordentligt. För så länge vishing-bedrägerierna fortsätter görs inte tillräckligt.