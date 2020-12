Liss Jonasson: Fem saker jag önskar mig i julklapp efter corona

Jag är inte den första att konstatera att den här julen inte är som vanligt. Nej, inget är väl egentligen som vanligt det här året, och tänk om vi vetat det förra julen när vi planerade semestrar, resor och umgänge med familj och såg fram emot ett nytt decennium.

Inför nästa år finns stora förhoppningar på ljusare tider i coronamörkret, och själv har jag ägnat dagarna inför julafton med att fundera på vad jag önskar av ett nytt år i post-corona-världen. En liten julklappsönskelista från ledarredaktionen, helt enkelt.

Tryggare hem

Under 2020 har flera rapporter visat att våldet i hemmet ökat i takt med den sociala isoleringen. I dag lever 150 000 barn i ett hem där den ena föräldern (oftast en mamma) misshandlas av den andra föräldern (oftast en pappa), enligt Brottsförebyggande rådet, Brå. Mörkertalet för våld i nära relation antas vara stort.

En kraftsamling mot våld i hemmen behöver ske från flera fronter. Skyddet för de utsatta behöver stärkas, genom till exempel ökat stöd till kvinnojourer som gör ett viktigt arbete med att stötta våldsutsatta. Men mer fokus behövs också på att öka mäns ansvar för att stoppa våldet.

Vinststopp i skolan

Här i länet har Engelska skolans intåg i Östersund varit en snackis under året. Tidigare i veckan kom nya siffror på hur mycket de amerikanska riskkapitalisterna som fram till nyligen var huvudägare av skolkoncernen plockade ut i vinst förra året: Drygt en miljard kronor, 10 000 kronor per elev, 300 000 kronor per klass. Skattepengar som åtminstone jag hellre hade sett gått till lärarlöner eller elevhälsa – inte till privata ägares fickor.

Allt fler ifrågasätter nu Sveriges extrema skolsystem och konsekvenserna av marknadsinflytandet över skolan. Det enda som saknas för att faktiskt slå spiken i kistan och lägga det splittrande marknadssystemet bakom sig är en riksdagsmajoritet för utbildningsminister Anna Ekströms (S) linje. Man kan ju alltid hoppas.

Bättre villkor för vård- och omsorgspersonalen

Är det något som 2020 har bevisat för oss, en gång för alla, så är det att vård- och omsorgspersonalen förtjänar bättre löner och villkor. I Jämtlands län har vi inte minst kunnat följa situationen på Östersunds sjukhus där en utsliten personal inför hittills ganska så döva öron krävt bättre villkor och fler kollegor.

Även personal inom äldreomsorgen har kunnat vittna om hur dåliga villkor för personalen påverkar vården. Som jag önskar att 2021 kan ge de som hållit vården och omsorgen flytande under det här pandemiåret en välförtjänt uppvärdering och upprättelse.

Ett öppet samhälle

Tänk vad mycket vi tog för givet förra året som vi nu längtansfullt drömmer oss bort till. Som att stå och trängas på en konsert, varför inte på Stortorget en Yran-lördag, till exempel. Och inte kan jag vara ensam om att faktiskt sakna den lite smått stela kramen man får av en bekant man springer på. För att inte tala om att träffa sina nära och kära ordentligt igen.

Jag saknar evenemang, aktiviteter, möten, sammanhang, det öppna samhället. Allt tyder på att vi vilken dag som helst nu kan börja vaccinera mot covid-19 även här i Sverige och Jämtlands län. Det är ett ljussken lika starkt som vilken adventsstjärna som helst såhär i decembermörkret.

Ett klimatnödläge

Med stor sannolikhet kommer 2020 bli det varmaste året som någonsin uppmätts i Sverige. Jag hoppas att vi även när coronakrisen är avvärjd fortsätter se flera pressträffar i veckan med krishantering och åtgärder från regeringens sida, globala samarbeten och rejäl omställning. Men att det i stället för att handla om pandemihantering rör det som är ett minst lika stort hot mot hela mänsklighetens existens: Den globala uppvärmningen.

Corona-året har bevisat att vi har förmågan till omställning. Nu behöver den omställningen bara bli grön också. Det kan kanske tomten fixa?

Slutligen önskar jag att alla ni, LT:s läsare, får en fin helg, oavsett om eller hur ni firar. Ta hand om varandra lite extra, om än på distans, i år.