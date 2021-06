Liss Jonasson: Även coronastudenterna förtjänar en ljusnande framtid

Det är studenttider och som alltid är det något hoppfullt över de vita mössorna man kan se på vart och vartannat huvud den här tiden på året. Studenten andas liksom ungdom, hoppfullhet och framtidstro. Kanske extra mycket ett år som detta när också vi icke-studenter kan se en coronafri vardag i sikte.

Men när vi nu levt med pandemin en bra bit över ett år får det också konsekvenser för de många gymnasieelever vars utbildning präglats av den. För dem som nu tar studenten har hälften av utbildningen skett under pandemin med distansundervisning och andra restriktioner som följd. För alla de årskullar som gått i coronapandemins skola kommer detta långa avbrott från vanliga rutiner onekligen få betydelse.

I en undersökning som Sveriges elevkårer gjorde i höstas kunde konstateras att så mycket som varannan elev på gymnasiet mått sämre generellt till följd av omställningen till distansundervisning. Dessutom tyckte 40 procent av eleverna att perioden med distansundervisning varit mer stressande och nästan 70 procent att det var svårare att bibehålla motivationen.

Med det i åtanke är det kanske inte så konstigt att Skolverket i en rapport lyfter riskerna med att pandemin kommer att skapa ett utbildningstapp. I de intervjuer som Skolverket gjort med skolhuvudmän har 70 procent svarat att de ser en risk för att eleverna på grund av de rådande omständigheterna inte kommer att ha samma kunskaper och färdigheter som de annars hade haft. Utöver distansundervisningen har också frånvaron hos såväl elever som personal varit faktorer som påverkat.

Allra störst är det utbildningstappet hos de elever som hade haft det tuffare oavsett, de med mindre studievana och större behov av stöd. Förutsättningarna i hemmet, till exempel tillgången till bra internet och en lugn arbetsplats för studierna, kan också ha påverkat många elevers möjligheter att ta till sig sin utbildning. Det är bara ännu en av punkterna i listan över hur pandemin slagit olika hårt och faktiskt också kan ha förstärkt ojämlikhet.

Och att en hel generation studenter riskerar att få sämre förutsättningar kommer givetvis få konsekvenser en lång tid framåt.

Samtidigt som studenterna alltså fått en minst sagt kantstött gymnasieutbildning går de också in i en arbetsmarknad som ännu inte återhämtat sig efter krisåret.

I höstas var ungdomsarbetslösheten på rekordhöga nivåer, mycket som följd av att den hårt drabbade tjänstesektorn annars är en väg in på arbetsmarknaden för många unga. Under 2020 var ungdomsarbetslösheten 24 procent enligt Statistiska centralbyrån, SCB.

Inför sommaren har ekonomin börjat återhämta sig, och arbetslösheten bland unga sjunker nu igen. Men enligt Arbetsförmedlingens prognos för det kommande året kommer arbetslösheten fortsätta ligga på ungefär dagens nivåer innan den sjunker ytterligare, vilket SVT rapporterat om. Det har nog oavsett funnits tider då det varit lättare för unga att komma ut i arbetslivet.

Även de som vill studera vidare efter gymnasiet kan få det tuffare i år. Trots att utbudet av utbildningar har ökat lär konkurrensen om platser, särskilt till populära utbildningar, bli stor med tanke på att söktrycket till landets högskolor och universitet slagit rekord för andra höstterminen i rad.

Samhället har en skyldighet att göra vad man kan för att fånga upp den generation av unga som gått i skolan under pandemin. Det kommer att kräva långsiktiga åtgärder för de berörda, inte minst för dem som hunnit ta studenten utan att ha fått likvärdiga förutsättningar.

Även de elever som fått halva sin gymnasieutbildning under pandemin har gjort sig förtjänta av att sjunga om sin ljusnande framtid.